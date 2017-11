Tractores BCS Volcan K105, alta gama especializada en viñedo

A nova serie de BCS caracterízase pola súa maniobrabilidade e pola súa avanzada xestión electrónica do motor e do inversor. Confort do usuario, deseño e seguridade, outros dos seus puntos fortes

BCS consolidou este ano 2017 a serie de tractores Volcan K105, no segmento do mercado de tractor compacto, especialmente pensado para o traballo en viñedos e plantacións froiteiras pola súa maniobrabilidade. Os K105 son tractores de nova xeración e de grandes prestacións técnicas, que destacan pola súa xestión electrónica do motor e do investidor.

Os Volcan K105 dispoñen dun motor Kubota de 98 cabalos, 3.800 centímetros cúbicos e 4 cilindros, manexado cunha caixa de cambios de 32 marchas (16 adiante + 16 atrás). Contan con tracción 4×4, desconectable, e están dispoñibles en versión ríxida, articulada ou co sistema de dirección DualSteer, un sistema patentado por BCS que permite alcanzar ángulos de xiro de ata 70 graos, eliminando así manobras no traballo entre rúas.

A serie de tractores BCS Volcan K105 destaca ademais por un deseño elegante e no que se buscou o confort do usuario. No posto de condución logrouse unha contorna máis silenciosa, grazas a un motor de inxección Common Rail, cun son similar ao dun coche, e elimináronse vibracións por medio dos eixos de equilibrado do motor.

Outra das vantaxes dos K105 radica na xestión electrónica das revolucións do motor, permitindo cambios rápidos e maior uniformidade no traballo.

BCS Volcan K105 SDT RS

Un dos tractores que máis interese está a suscitar nos viñedos galegos é o Volcan K105 SDT RS, un modelo composto por un chasis ríxido que mellora a estabilidade no traballo de campo e que ofrece maior potencia de tiro para o uso de apeiros que requiren esta característica.

Os seus principais aspectos técnicos son os seguintes:

Motor

Está equipado, igual que o resto da serie, cun motor de 4 cilindros Kubota, de 3,8 litros e 98 cabalos de potencia. O seu sistema Common Rail, de nova concepción, garante un control preciso da inxección e reduce os consumos e as emisións.

Transmisión e cambio

O cambio sincronizado inclúe 4 gamas e 4 velocidades, cun total de 16 marchas adiante e 16 atrás, por medio dun inversor sincronizado.

O inversor electrohidráulico EasyDrive é unha opción a ter en conta cando están previstas labores que esixen moitas inversións de dirección

A secuencia lóxica das velocidades (desde 70 metros/hora ata 40 km/h), sen sobre posicións en todas as gamas, permite seleccionar sempre a velocidade correcta para calquera labor de campo, proporcionando menor tensión mecánica dos compoñentes, menor fatiga para o motor e, sobre todo, unha mellor calidade do traballo.

A transmisión do Volcán K105 pode ser equipada co exclusivo inversor electrohidráulico con xestión electrónica EasyDrive®. A práctica leva do investidor, montada na parte esquerda do volante, permítelle ao usuario invertir a dirección de marcha sen quitar as mans do volante e sen usar o pedal de embrague, mantendo sempre o total control do tractor.

O inversor electrohidráulico EasyDrive® é unha opción a ter en conta cando ao tractor asígnanselle labores onde están previstas numerosos inversións de direccións, xa que achega practicidade e gran confort.

A diferenza máis importante respecto dos tradicionais sistemas de inversores é o control dinámico dos freos: a unidade de control acciona os freos en función da velocidade de avance, garantindo unha inversión da marcha cunha deceleración programable, reducindo os tempos de manobras e aumentando a seguridade operativa.

O embrague é de multidisco en baño de aceite con xestión electrónica que, controlando os axustes e desacoplamentos, resulta máis suave e efectivo respecto dos tradicionais embragues mecánicos en seco.

O Volcán K105 adopta este tipo de embrague hidráulico evolucionado, integrado no interior de transmisión, co fin de reducir ao máximo o voladizo do motor e a lonxitude total do tractor. Unha decisión tecnolóxica que se traduce nunha serie de vantaxes concretas: lonxevidade, ausencia de mantemento e máxima maniobrabilidade, grazas a unhas dimensións máis compactas.

A transmisión do Volcán K105 está integrada no exclusivo chasis OS-Frame, que achega numerosas vantaxes. Entre elas, pode resaltarse que a ponte anterior do tractor está vinculada por medio dun perno central ao chasis OS-Frame, o que lle permite unha oscilación total de 30° respecto á ponte posterior, garantindo que as catro rodas sempre están en contacto co chan en caso de terreos accidentados ou irregulares, para obter así a máxima tracción.



Toma de forza e hidráulica

A instalación hidráulica é de dobre circuíto, con dúas bombas independentes e intercambiador de calor para a refrixeración do aceite.

A toma de forza posterior é con embrague de multidisco en baño de aceite, independente do cambio e sincronizada co avance para remolque a tracción. Pódese conectar baixo carga e tamén en movemento por medio dun interruptor (con sistema de seguridade que impide o accionamiento involuntario) no cadro de mando, por medio dun sistema electrohidráulico. As revolucións estándar son de 540/540E Rpm e en opción 540/1000 Rpm.

O robusto elevador posterior está dotado de de enganches polivalentes de CAT. 1 e 2, que se adaptan de maneira simple e rápida con todos os implementos posibles do mercado. A capacidade de elevación é de 2700 Kg para a versión SDT.

O novo joystick multifunción con control electrónico proporcional, dispoñible como opción, permite controlar cun só dispositivo tanto o sistema hidráulico como o elevador posterior (eventualmente tamén o anterior) con seguridade e máximo control de todas as operacións relacionadas coa hidráulica do tractor.

Cabina Compact AIRTECH

Para as versións SDT, están dispoñibles as novas cabinas Compact AIRTECH, presurizadas e homologadas en Categoría 4, que illan ao operador das inhalacións nocivas durante os tratamentos con fitosanitarios, asegurando un ambiente de traballo seguro e saudable grazas a dous grandes filtros de carbón activo instalados na parte dianteira. A presurización, así como a temperatura interior e exterior, son monitoreadas nunha pantalla dixital.

A cabina Compact Airtech illa ó operador do exterior durante os tratamentos con fitosanitarios, garantindo un ambiente saudable

O chasis monocasco da cabina Compact Airtech, de baixo perfil e con altura total desde o chan moi reducida, optimiza o emprego baixo ramas, en cultivos emparrados e invernadoiros.

Condución e seguridade

O motor a xestión electrónica dispón dunha unidade de control motor que, ademais de garantir o óptimo funcionamento do propulsor, permite establecer e manter constantes as revolucións do motor.

A xestión electrónica das revolucións do motor, desenvolvida por BCS Group en colaboración con Kubota, realízase rapidamente e de maneira precisa por medio dunhas teclas situadas á beira dereito do cadro de mandos, que permiten aumentar e baixar as revolucións, memorización, restablecemento das revolucións memorizadas e desactivación das mesmas, para volver ao control con gas de pedal.

A memorización das revolucións do motor durante o traballo significa maior eficacia no traballo, velocidade de avance do tractor constante, revolucións constantes na toma de forza e caudal hidráulico constante.

O pedal do embrague está provisto do Pro-Act System, un sistema que lle permite ao usuario accionar o pedal cun movemento máis confortable e ergonómico, proporcionando unha sensación de sensibilidade e control absoluto.

Confort

A comodidade de traballar cun Volcán K105 non é debida só ás prestacións da maquina, tamén é debida ao confort que os técnicos de BCS reservaron para o usuario. A plataforma de condución está montada suspendida sobre soportes de goma anti vibrantes elásticos, que absorben as vibracións e o ruído.

Os mandos e controis teñen un deseño ergonómico e fácil de operar. Desde o asento, o operador ten unha visión completa, sen obstáculos tanto sobre a maquina como do traballo.

O volante, caracterizado por unha nova forma máis cómoda e ergonómica, pódese regular en inclinación para o axuste óptimo en función da fisionomía do condutor e para facilitar o acceso ao posto de condución.

Seguridade operativa

O uso en total seguridade, tamén en terreos con pendentes ou ladeiras, é garantido en primeiro lugar pola mesma xeometría do propio deseño do K105, caracterizado por un baixo centro de gravidade, e pola distribución do peso sobre os eixos, que se converte en óptima (50% fronte – 50% traseira) coa ferramenta montada no elevador traseiro.

A plataforma de condución con arcos de seguridade ou con cabina homologada, o cinto de seguridade fixado ao asento e a calidade dos materiais utilizados, garanten a máxima protección para o usuario en todas as condicións.