Syngenta lanza ELATUSTM Era, unha nova tecnoloxía de protección vexetal fronte ás principais enfermidades fúnxicas do cereal

Syngenta presentou á súa rede de distribución en España ELATUS EraTM, unha das grandes novidades previstas para este ano 2018. ELATUS EraTM incorpora unha nova materia activa, SOLATENOLTM, unha nova molécula de acción funxicida, con amplo espectro fronte ás principais enfermidades que sofren os cultivos cereais.

Con esta innovación tecnolóxica a compañía, actualmente líder en solucións de sanidade vexetal para cereal, completa o seu catálogo cun produto rexistrado para o control das principais enfermidades foliares que afectan o trigo, cebada, centeo, avea, espelta e triticale.

En palabras de Francisco Quiroga, responsable do portfolio de produtos de Syngenta en España e Portugal: “Para desenvolver a nova materia activa, SOLATENOLTM, estudáronse máis de 140.000 moléculas diferentes. Púxose todo o potencial do I+D da compañía durante 12 anos para poder lanzar un novo produto como ELATUS EraTM. Desde o desenvolvemento en laboratorio, as probas en cámaras controladas, pasando logo por microparcelas de ensaio, ata chegar aos ensaios de campo con agricultores, o seu rexistro e lanzamento comercial, o desafío foi enorme e só unha gran compañía comprometida coa innovación como Syngenta pode afrontalo con éxito”.

Na presentación do produto destacáronse dous aspectos moi importantes do que hai detrás deste lanzamento: un importante investimento en innovación que supón desenvolver unha nova materia activa e un extenso traballo de campo que supuxo poder rexistralo en España para un amplísimo abanico de cultivos e enfermidades.

ELATUS EraTM, funxicida de amplo espectro e moi selectivo

O novo fungicida ELATUS EraTM destaca pola súa alta eficacia en campo, que vén determinada tanto polo seu dobre modo de acción como na súa formulación. SOLATENOLTM combínase cunha segunda sustancia activa, Protioconazol. Esta formulación de alta calidade fai que a súa aplicación e efectividade sexan actualmente as máis efectivas na súa clase.

SOLATENOLTM basea o seu modo de acción na inhibición da encima Succinato DesHidrogenasa (SDHI), un método que demostrou ser moi eficaz fronte ás enfermidades fúnxicas máis prexudiciais para o cereal como a Septoria ou a Roya.

“ELATUS EraTM demostrou en centos de ensaios realizados por toda Europa (155 ensaios en trigo e 113 en cebada desde o ano 2015), un excelente control destas enfermidades, que causan enormes perdas de produción en todas as variedades de cereais, sendo sempre eficaz en diferentes condicións de cultivo e tipos de chan. O produto ofrece niveis sobresalientes de protección das follas, o que proporciona un maior rendemento, calidade do gran e, por tanto, un importante retorno do investimento para o agricultor”, afirma Carmo Pereira, responsable do produto para España e Portugal.

Para Syngenta, este lanzamento é o primeiro de toda unha serie de novidades tecnolóxicas en protección de cultivos previstas para 2018. Todas elas teñen como nexo común a aposta pola innovación para ofrecer solucións globais sustentables aos principais retos dos agricultores.