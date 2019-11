Steyr Konzept, solucións para o tractor do mañá

O tractor do futuro contará cun sistema de propulsión híbrido que combinará un motor de combustión diésel de catro cilindros, un xerador eléctrico e catro motores eléctricos, un para cada roda. Esa é a proposta que está a desenvolver a marca austriaca de tractores Steyr conxuntamente coa marca asociada Ftp Industrial.

Nesta proposta, un sistema de xestión de potencia eTorque, alimentado cunha batería central, fornece enerxía adicional durante picos de necesidade de potencia. O resultado deste sistema é un accionamiento eléctrico continuo sumamente eficiente. Isto fai que a transmisión mecánica e os compoñentes hidráulicos no grupo motriz resulten innecesarios.

O sistema hidráulico do tractor e a toma de forza acciónanse eléctricamente; ademais, esta última admite tanto velocidades variables como de retroceso.

Outra vantaxe dos motores eléctricos é a posibilidade de recuperar e almacenar enerxía, por exemplo, en pendentes descendentes. Tamén é posible cargalos nunha toma de corrente.

Tracción en cada roda

A dobre tracción intelixente do Steyr Konzept garante unha transmisión óptima da potencia. Segundo sexa necesario, os catro motores eléctricos nas rodas reciben enerxía da batería ou do xerador. A súa activación individual permite unha elevada tracción e un comportamento preciso da dirección.

Condución con cero emisións en dobre sentido

Cando funciona de forma totalmente eléctrica, o Steyr Konzept permite conducir con cero emisións, tanto de gases de escape como de ruído, o que é ideal para operar preto de zonas residenciais ou no interior de cortellos e invernadoiros.

Experiencia de condución avanzada

A dirección ás catro rodas e as velocidades individuais en cada pneumático permiten un radio de xiro máis pequeno. O comportamento de condución varía de forma considerable tamén por outros factores, como un centro de gravidade máis baixo, suspensións individuais para cada roda ou unha cabina con amplas superficies acristaladas e cámaras integradas.

Novos modelos para 2020

No primeiro semestre de 2020, está prevista a transformación da serie CVT: Absolut CVT e Impuls CVT, que incorporan numerosos avances.

O Impuls CVT é máis compacto e maniobrable debido á menor distancia entre eixos, e tamén máis lixeiro que o seu irmán maior, o Absolut CVT.

A gama Impuls de tractores de seis cilindros, moi compactos e maniobrables, son ideais para pequenas e medianas explotacións, onde poden utilizarse como tractores versátiles para realizar as tarefas máis diversas. A serie STEYR 6150 – 6175 Impuls CVT sairá ao mercado no primeiro semestre de 2020.

Os modelos Absolut CVT ofrecen abundantes novidades na cabina do condutor, que agora pode equiparse con suspensión neumática. No interior, o confort mellórase grazas a unha radio DAB premium opcional con altofalantes de alta calidade e dispositivo mans libres integrado, un novo volante e un soporte de monitor con tomas de corrente integradas e un soporte adicional para tablet e teléfono móbil. Outros elementos de confort como, por exemplo, as opcións de almacenamento adicional, crean un óptimo ambiente de traballo.

O acceso á cabina redeseñouse por completo e e foi equipado cun lavamans s e luces de cortesía. O soporte do terceiro punto recolocouse para lograr unha posición de estacionamento estable e mellorar a visión xeral. Como equipamento opcional hai dispoñibles conexións de aire comprimido en varios puntos, onde pode conectarse, por exemplo, unha pistola de aire comprido.

Debido á súa potencia, os Absolut CVT son especialmente idóneos para grandes explotacións e contratistas que busquen unha combinación ideal entre tecnoloxía avanzada e confort. Os novos Steyr 6185 – 6240 Absolut CVT estarán dispoñibles a partir do segundo semestre de 2020.