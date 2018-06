Seppi presentará en Galiforest dúas potentes trituradores de pedras e forestal

Seppi presentará en Galiforest dúas das trituradores máis avanzadas do mercado tanto para uso forestal como para triturar pedras. Os asistentes poderán visitar o stand de Seppi e asistir ás demostracións en directo con estas dúas máquinas que se realizarán o tres días que dura a feira.

As máquinas que se presentarán serán a Starforst, unha potente trituradora forestal de altas prestacións, para tractores con entre 180-260 CV. Permite limpar completamente os bosques despois da recolección da madeira e tritura madeira ata 40 cm de grosor.

A outra trituradora de Seppi que se poderá ver funcionar en directo en Galiforest é a STARSOIL para pedra e madeira. Trátase dunha máquina moi versátil, adecuado para tractores de potencias entre 150 e 260 cv. Está equipada cun novo sistema de tracción que simplifica o traballo, asegurando unha maior eficiencia: fresado do solo ata unha profundidade de 40 cm, moenda de pedra con de ata 30 cm e madeira con ata 40 cm de grosor.

Galiforest celebrarase do 28 ao 30 de xuño no monte e nas instalacións do Centro de Formación e Experimentación Agroforestal de Sergude (Boqueixón).