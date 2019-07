SAT A Campa, muxido robotizado de Holstein e Jersey

Hai pouco máis de 5 meses que a SAT A Campa de Curtis (A Coruña), comezaba a utilizar as novas instalacións, construídas a carón dunha das dúas granxas de alta produción de vacún de leite coas que conta no municipio. O cambio supuxo comezar a empregar un sistema de muxido robotizado e na xornada de onte, a granxa acolleu unha sesión de portas abertas para amosar o funcionamento dos robots de muxido Lely Astronaut A5 dos que dispón.

En concreto, nesta granxa contan con catro destes robots, que se encargan do muxido dun rabaño de vacas Holstein e Jersey que ronda os 250 animais. Separados en dous lotes, atendendo ás dúas razas, cada robot encárgase do muxido dunhas 60 vacas. Nestes meses, realizan unha media de tres muxiduras ó día por animal.

Adaptación das vacas ó robot

A adaptación das vacas a este sistema de muxido fíxose de xeito progresivo, comezando cun lote de arredor de 30 vacas ó que se foron sumando paulatinamente o resto dos animais. Isto permitiu que a adaptación fose moi rápida. “As vacas adaptáronse dende o primeiro momento sen ningunha dificultade. Ó principio, levoulles arredor dunha semana acostumarse pero agora cando metemos as xovencas, nun par de días están perfectamente adaptadas ó robot”, comenta Alberto Lamas, responsable da gandería.

Lamas recoñece que unha das claves para a adaptación das vacas ó sistema automatizado é a tranquilidade dos animais. “Canto máis soas e tranquilas poidan estar, antes se adaptan”, concreta o gandeiro. Esta é tamén unha das vantaxes que presentan os robots Lely, ó posibilitar unha circulación libre e sen tráfico forzado do animal. “O robot permite que o animal entre recto e saia tamén recto o que facilita que se mova sen dificultades”, apunta Jaime Castro, do Servizo Técnico de Lely na Coruña.

“Contar con espazo suficiente é fundamental para facilitar que as vacas estean máis cómodas tanto nas camas como no robot. Neste caso dispoñen de entradas moi amplas que lle facilitan o acceso ó robot de muxido”, comenta a veterinaria e asesora de Lely, Yolanda Trillo. Ademais, nesta granxa tamén dispuxeron outras medidas que favorecen que a vaca acceda ó robot e o seu benestar. Así, á saída do robot, dispoñen de bebedoiros e tamén colocaron cepillos preto dos robots, a unha distancia suficiente para evitar colapsar a entrada ó muxido.

Para favorecer que a adaptación do gando fose máis progresiva, variaron o aporte de concentrado na ración, para que cando a vaca atope concentrado no robot de muxido non o rexeite. “Hai que baixar o concentrado da ración porque se non aínda que o atope no robot, vaille custar máis vir ó muxido. Nas ganderías con boas forraxes, pódese baixar de xeito progresivo a entre 6 e 7 quilos, para que non baixen á produción do leite e se adapten a ir ó robot”, indica Trillo.

Nunha semana, as primeiras vacas estaban xa adaptadas ó sistema de muxido robotizado de Lely

Nestas instalacións contan con baños de patas fixos de plástico e incrustados no chan que facilitan a súa limpeza e que “son moi recomendables”, como apunta a veterinaria. Dispoñen dunha área de separación, onde de xeito automático o robot se encarga de agrupar as vacas en celo e onde tamén poden apartar, de xeito manual, as vacas que estean enfermas.

Na granxa incorporaron outros sistemas automatizados, como un achegador de comida e unha amamantadora robotizada, onde programan as tomas do xatos, que se alimentan con leite en po e leite cru, procedente do robot de muxido.

O Lely Astronaut A5

Alberto recoñece que na Campa se decidiron por este robot pola confianza que lle ofrecía Lely. “Tiñamos un proxecto novo, con instalacións novas, novas razas e no muxido, que é fundamental para a gandería, quixemos apostar por Lely porque a súa traxectoria ofrecíanos maior seguridade”, concreta o gandeiro. De feito, aspiran a seguir a incrementar a capacidade desta granxa e concentrar os animais nestas instalacións e converterse nunha das ganderías robotizadas máis grande de Galicia.

O Lely Astronaut A5 incorpora melloras tanto no sistema de muxido como en benestar animal ademais de reducir custos de mantemento e ser máis fácil o seu uso. “A gran vantaxe que aporta é o fiable que resulta ó reducir o número de fallos”, apunta Alberto Sánchez, comercial de Lely. Recollemos algunhas das melloras máis destacadas:

-Incorpora bloques modulares e un brazo híbrido co que reduce o emprego de sistemas de aire, substituídos por sistemas eléctricos. “O brazo híbrido é robusto, o que garante a integridade da vaca e, ó mesmo tempo absorbe as patadas e adáptase e calíbrase automáticamente, sen que sexa necesario que o gandeiro volva axustalo”, indica Sánchez. Este brazo híbrido máis flexible permite que “o primeiro muxido resulte moi fácil, xa que o brazo recoñece onde está a ubre” apuntan dende o servizo técnico.

-Consta dunha interface máis sinxela e intuitiva e que facilita o seu uso polo gandeiro.

–Redución de custos. Diminúen os consumibles, como as válvulas do aire, o que permite un abaratamento dos custos. Así, a bomba eléctrica non precisa de mantemento ata un ano e medio despois da instalación e o mantemento periódico realízase cada 4 meses. O modelo A5 consegue un aforro do 20% dos custos de enerxía eléctrica con respecto ó resto de modelos. “Pese a ser máis eléctrico, conséguese un maior aforro de enerxía”, detalla Sánchez.

-Conta cun sistema de autodiagnóstico que facilita a reparación das incidencias. “O 95% dos problemas que poidan xurdir resólvense por teléfono guiando ó gandeiro”, concreta Castro.

Incorporar novas razas

A aposta da SAT A Campa, non se limitou só ó ámbito máis tecnolóxico senón que nos últimos 3 anos incorporou ó seu rabaño preto de 200 vacas Jersey nun afán de diferenciación. “En Galicia non podemos só competir co leite líquido, por iso apostamos por unha produción de máis sólidos e esta raza de vacas son máis eficientes, con menos comida conséguese maior produción de sólidos”, concreta o gandeiro.

Neste senso está tamén a apostar por inseminar estas vacas con Viking Jersey: “son vacas con máis saúde e calidade que o Jersey americano”, concretan dende Global Genetics, principal empresa suministradora do seme na gandería.