Royal De Heus amplía a súa fábrica de Serbia para mellorar a súa capacidade de produción nun 50%

A compañía holandesa Royal De Heus acaba de inaugurar a ampliación da súa planta de produción situada en Sabac, Serbia, que mellorará a capacidade produtiva actual nun 50%. A obra supuxo a creación dunha torre de produción cunha liña para alimentación granulada, unha liña de empaquetado automatizada e mellores instalacións para produción a granel, que inclúen unha ponte de pesada de precisión e celas silo para almacenamento.

De Heus está presente en Serbia desde xullo de 2015, cando comprou a planta de Proteinka, con sede en Sabac, a cal, nese momento, tiña unha capacidade de produción de 80.000 toneladas. As novas instalacións proporcionarán unha mellora do 50% á capacidade de produción da planta de De Heus, que leva ano e medio dedicada aos produtos de nutrición animal, pero xa comezaba a achegarse á súa capacidade máxima.

“Con este importante investimento, De Heus finaliza a primeira fase do seu plan de desenvolvemento estratéxico e fortalece a súa posición no mercado serbio”, sinalan fontes de De Heus sobre a obra. Expansión que se prolongará tamén en 2018 nunha segunda fase en leste mesmo lugar. En palabras de Nebojsa Cipcja, xerente xeral de De Heus Sabac, “a necesidade de investir nunha nova planta indica que o mercado serbio recoñeceu a calidade dos produtos e servizos que proporcionamos.”

Sobre De Heus

De Heus, con sede en Ede (Países Baixos) é unha empresa familiar especializada no desenvolvemento, produción e comercialización de produtos de alimentación para animais. Desde a súa fundación en 1911, a compañía creceu ata converterse nun dos principais actores da industria de pensos compostos a nivel mundial.

A finais 1990, De Heus iniciou un proceso de expansión internacional que a levou a estar presente en máis de 50 países a través de empresas propias en Países Baixos, Polonia, Rusia, a República Checa, Exipto, Etiopía, Sudáfrica, Brasil, Vietnam, Serbia e España; de alianzas estratéxicas, como a alcanzada con Wellhope Agri-Tech Co Ltd para o mercado chinés; ou mediante a exportación dos seus produtos a diversos mercados, especialmente de Europa do Leste, África e Oriente Medio.

A compañía conta na actualidade con 4.200 empregados en todo o mundo, 500 deles en España, e exporta os seus produtos a 50 países.