Programa de RSC de Bayer: 20 anos impulsando vínculos entre persoas e animais

Coincidindo co Día Mundial dos Animais, que se celebra o 4 de outubro, Bayer conmemorou o 20º aniversario do seu programa de responsabilidade social corporativa da área de Animal Health: 20 anos impulsando vínculos entre persoas e animais a través dun extenso programa enfocado principalmente en apoiar diferentes programas de intervencións asistidas (IAA) con animais pero tamén, a través da iniciativa “Deixemos Pegada”, en fomentar o coidado e a tenencia responsable, o benestar animal e o non abandono.

Dentro dos programas de IAA englóbanse desde terapias asistidas para nenos con autismo, persoas con diferentes graos de discapacidade ou maiores con alzhéimer, a programas de apoio a menores que teñen que declarar en sede xudicial, a mulleres e menores vítimas de violencia de xénero, programas de fomento da lectura a través dos animais ou actividades inclusivas para nenos con e sen discapacidade.

Pero non só iso, xa que a compañía tamén colabora con entidades como Biodogtor, cuxos cans son capaces de detectar certos tipos de cancro, cos cans de traballo das forzas e corpos de seguridade, cos cans de rescate de persoas desaparecidas ou con entidades que fomentan o coidado e a tenencia responsable, o benestar animal e o non abandono.

CTAC, Dogtor Animal, Fundación Acavall, Escan, Yaracán e TAT Garrotxa son as entidades coas que Bayer colabora en programas de intervencións asistidas con animais, nos que se tenta mellorar a calidade de vida das persoas precisamente a través dos animais, grazas á interacción e o vínculo que se establece con eles. Dúas destas organizacións, Dogtor Animal e Fundación Acavall, estiveron presentes na conmemoración do programa de responsabilidade social corporativa de Bayer.

Para Vanessa Carral, psicóloga e codirectora de Dogtor Animal, “dun tempo para acó, as IAA convertéronse nun recurso a ter en conta para diferentes tratamentos que melloran a calidade de vida das persoas, polo que é fundamental a súa profesionalización. Entender que a interacción humanos-animais pode abrir xanelas onde todas as portas están pechadas e, á súa vez, favorecer esta interacción desde o respecto mutuo interespecie cunha visión holística é o novo desafío que nos depara o futuro das IAA. Para iso, contamos coa axuda de Bayer, que apostou por visibilizar, apoiar e acompañar o labor de Dogtor Animal”.

Un dos programas máis relevantes de Dogtor Animal é o de cans de apoio emocional a nenos que teñen que testificar nun proceso xudicial ou que teñen que ser sometidos a unha peritaxe forense. Grazas ao vínculo que establecen co can, os menores reducen os seus niveis de ansiedade e a súa declaración é máis natural, fluída e axustada á realidade e, sobre todo, o seu estado emocional é máis positivo durante todo o proceso. Este programa desenvólvese nos Xulgados de Familia da Comunidade de Madrid.

Pola súa banda, Naza Hernández, cofundadora e presidenta da Fundación Acavall, explicou en detalle que é “A Fábrica de Pegadas” que, ademais de ser a sede da fundación e acoller talleres formativos relacionados coa interacción humano-animal, é un espazo dogfriendly onde os cans educados son benvidos, e onde se atopa “A casa dos gatos”, un espazo pioneiro que acolle a gatos en adopción da protectora de Valencia que buscan un novo fogar.

“Nun ano, case 20.000 persoas visitaron a Fábrica de Pegadas e 1.500 participaron nas nosas actividades de concienciación animal e tenencia responsable. Valencia hoxe é un pouquiño máis humana pero tamén máis animal, e isto foi posible ao gran esforzo do equipo, pero por suposto tamén ao apoio das persoas de Bayer que creron neste proxecto desde o minuto un”.

Benestar animal

Bayer está comprometida co benestar animal, un tema que cada vez preocupa máis a veterinarios, gandeiros e propietarios de mascotas. Por iso, co obxectivo de mellorar o benestar dos animais, a compañía ten en marcha, xunto coa Universidade Autónoma de Barcelona (UAB), un amplo programa de benestar animal tanto para clínicas veterinarias como para granxas que agora quere achegar ás persoas que conviven cun animal ou, simplemente, preocúpanse por asegurar o seu benestar.

O programa presentouno Marta Amat, veterinaria do Servizo de Etoloxía Clínica do Hospital Clínico da UAB e membro de CAWEC (Centro de Educación de Benestar sobre Benestar de Animais de Compañía). Trátase dun curso formativo no que, a través de clips curtos de vídeo, comentaranse de forma didáctica as dúbidas que frecuentemente teñen os propietarios de cans e gatos. Os vídeos van dirixidos ás persoas que conviven cun can ou gato, pero tamén a aquelas que, aínda que non teñan mascotas, estean sensibilizadas co benestar animal.

Segundo Marta Amat, algúns temas do curso van dirixidos ao consumidor final e terán como obxectivo “axudarlle a entender os aspectos máis relevantes relacionados co benestar dos animais e, asociado a iso, a calidade dos alimentos que consumimos”.

Outros, en cambio, abordarán os posibles problemas de conduta que afectan o benestar (problemas de medo, tensión, etc.) dos cans e gatos e tratarán de dar consellos para previr a aparición destes problemas. “Tendo en conta a cantidade de información que pode atoparse en internet e que non sempre é apropiada, queremos axudar aos propietarios a ter a información básica para mellorar a convivencia. É dicir, mellorar o benestar do can e do gato, o benestar do seu propietario e algo moi importante, fortalecer o vínculo entre eles. Ao final, trátase de reducir o número de abandonos e sacrificios”, engadiu Marta Amat.

Fomento da adopción e dos espazos dogfriendly

O fomento da adopción e o non abandono, e a promoción de espazos dogfriendly son tamén alicerces fundamentais dentro do programa de RSC de Bayer, a través de ?Deixemos Pegada?. Por iso, a compañía apoia iniciativas como SrPerro, Pipper On Tour ou a asociacións como Heroes de 4 Patas.

Como conta Micaela de la Maza, fundadora de SrPerro.com, a súa iniciativa xurdiu fai xa máis de sete anos para “fomentar o lecer con cans e difundir consellos que lle faciliten a vida aos humanos perrunos. A vida con can é moito máis divertida pero tamén pode resultar moito máis complicada, por iso en SrPerro.com esforzámonos por ofrecer información fiable e ben organizada (a través da nosa web, app móbil e libros) sobre todos os lugares e espazos onde son benvidos os cans. Grazas a todos os datos que compartimos en SrPerro.com é moito máis fácil gozar do día a día e das escapadas cos nosos cans. Así, a longo prazo, cremos que tamén se fomenta que máis persoas se expoñan ter can e desde a nosa web animamos a que sexa a través da adopción responsable”.

Así mesmo, Bayer tamén apoia a Pipper, o primeiro can turista que deu a volta a España para fomentar o turismo dogfriendly, xa que o seu reto é “concienciar á sociedade de que un can educado pode estar case en calquera parte”, segundo indicou o seu creador, Pablo Muñoz. “No último ano, Pipper visitou os 50 principais destinos turísticos de España ao longo de 22.000 quilómetros. O máis gratificante é comprobar que Pipper vai deixando pegada e está a lograr que museos, castelos, barcos de recreo… e até oficinas bancarias permitan a entrada de cans educados. Agora estamos inmersos na segunda ruta polo país e no salto de Pipper ao cómic”, engadiu.

Cans de traballo e rescate

A compañía tamén colabora con cans de traballo e rescate das forzas e corpos de seguridade do Estado, así como de bombeiros e protección civil. Heroes de 4 Patas é unha asociación que busca un novo fogar aos cans que se xubilan. Rosa Chamorro é a súa presidenta e, como indicou, #AdoptaUnJubilado é a súa campaña máis coñecida, na que numerosas celebrities prestan a súa imaxe a un calendario benéfico para fomentar a adopción destes cans.

“En Bayer cremos firmemente que uns animais sans fan do mundo un lugar mellor, e unha relación responsable entre as persoas e os animais implica coidar da súa saúde e benestar. Por iso, ademais do apoio económico que reciben as organizacións coas que colaboramos, todos os animais están protexidos cos nosos produtos fronte ás enfermidades máis prevalentes. Ademais, nos enorgullece que non só apoiamos a estas organizacións como compañía, senón que todo o equipo de Animal Health está implicado e dedica o seu tempo a colaborar con elas”, afirmou Montserrat Tarancón, Chief Operations Officer da unidade.

Animal Health de Bayer.

Pola súa banda, Alejandra González, responsable de RSC da unidade Animal Health de Bayer, indicou que na compañía “estamos comprometidos cos animais e cremos en todos os beneficios que nos achegan. Por iso, levamos 20 anos cun extenso programa de RSC do cada ano ducias de persoas benefícianse dos diferentes programas de intervencións asistidas con animais, e moitos deles atopan un novo fogar grazas ás novas familias de adopción”.

En concreto, grazas ao apoio de Bayer:

-Máis de 900 nenos á semana participan en programas de actividades e terapias asistidas con animais.

-Máis de 800 nenos á semana participan en programas de educación asistida con animais.

-Máis de 300 adultos e persoas maiores á semana participan en programas de terapias asistidas con animais.

-Máis de 20 nenos á semana participan no programa TEVI (testemuñas de violencia de xénero).

-Máis de 75 nenos no programa de apoio a menores en xulgados.

-Máis de 100 cans de traballo adoptados gozan dunha nova familia.

-Máis de 1.900 participantes en actividades lúdicas (familias e cans).

-Máis de 100.000 seguidores nas campañas de Bayer a favor do benestar, coidado e tenencia responsable de animais, e do non abandono.

-Centos de actuacións dos cans de rescate e salvamento tanto en España como noutros países.

-Máis de 150 profesionais novos formados cada ano.

#20AñosRscBayer