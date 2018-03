Presentan Clarifide®, unha ferramenta xenómica que permite dispor de datos fiables sobre saúde, produtividade e rendibilidade na explotación de vacún de leite

Zoetis presenta Clarifide®, unha poderosa ferramenta xenómica que permite aos produtores de vacún de leite clasificar aos seus animais segundo os rasgos que afectan o seu rendemento, produtividade e beneficio. Clarifide® é unha proba xenómica que ofrece unha predición certeira do futuro comportamento produtivo dos animais, permitindo que os obxectivos da empresa leiteira se acaden da maneira máis rápida e máis rendible posible.

Con Clarifide®, as xovencas son xenotipadas cun panel de 12.000 marcadores xenéticos, e 50.000 marcadores xenéticos do Laboratorio de Programas de Mejoramiento Animal (AIPL), que melloran o comportamento animal, baseados nos carecxteres leiteiros economicamente máis significativos. Isto permite unha información máis fiable que a obtida previamente cos métodos de probas de proxenie actuais, é dicir, máis información en menor tempo, tan só poucos meses despois do nacemento do animal.

Os resultados xenómicos de Clarifide® son reportados como “Predición Xenómica da Capacidade de Transmisión” (GPTA, polas súas siglas en inglés). Por primeira vez, os produtores de vacún leiteiro poden utilizar o poder da selección xenética mellorada con GPTA de diferentes rasgos de produción, saúde e tipo, como Vida Produtiva, Facilidade de parto ou Taxa de preñez das fillas, ou características da ubre como o ancho, o longo dos tetos ou a súa colocación. Máis de trinta rasgos en total, ademais de varios índices compostos, que combinan información de varios trazos relacionados, como Mérito Neto, Habilidade de parto ou Índice composto de tamaño corporal, entre outros. Unha información que se obtén con Clarifide® de forma moi precoz, no momento do nacemento.

Graza á información achegada por Clarifide® sobre o potencial xenético das femias, o produtor terá a habilidade de predicir con exactitude o futuro rendemento das novillas e poderá tomar decisións en base a obxectivos fundamentais. Esta nova e revolucionaria tecnoloxía supón para os produtores de leite comerciais a posibilidade de seleccionar as súas femias ao ter acceso a unha información crucial para coñecer o rendemento da futura vaca, da que anteriormente non dispuñan. O resultado é unha mellora xenética máis rápida e unha maior produtividade e rendibilidade da explotación leiteira.

A primeira etapa de lanzamento de Clarifide® en España redúcese a un número limitado de produtores de vacún de leite co obxectivo de asegurar o pleno funcionamento e ofrecer o mellor servizo posible.

Presentación de Clarifide® ao sector

Zoetis elixiu un emprazamento único para presentar esta poderosa ferramenta xenómica ás principais empresas produtoras de vacún de leite. Así, o pasado 28 de febreiro reuníanse en Blanca From The Pyrenees, en Els Hostalets de Tost (Lleida), núcleo leiteiro dirixido á integración dos produtores de leite, a industria láctea e os investigadores lácteos, os produtores de vacún de leite que participarán nesta primeira etapa do lanzamento de Clarifide® en España.

Na devandita reunión participou como relator o experto en Transferencia Embrionaria e Biotecnoloxías reprodutivas en gando bovino, Daniel Martínez Bello, que na actualidade forma parte do equipo veterinario de Embriovet & Embriomarket, empresas de transferencia embrionaria e asesoramento xenético en toda España. Martínez Bello abordou a evolución da tecnoloxía xenómica, así como a influencia que pode exercer na toma de decisións dunha granxa de vacún leiteiro.

Por parte da compañía interviñeron José María San Miguel, técnico especialista nacional de Rumiantes de Zoetis España, e Fernando Dei Croce, director do Servizo Técnico de Xenética de Zoetis a nivel global, quen presentaron Clarifide® e os beneficios que achegará ás empresas leiteiras.

Unha innovadora ferramenta que chega da man dun fito científico

O lanzamento de Clarifide® é froito de anos de investigación en Zoetis para coñecer máis achega o gando leiteiro e o seu xenoma. Uns anos de traballo intenso que resultaron na secuenciación por primeira vez do xenoma completo dunha vaca de produción leiteira, concretamente de raza Holstein. Para descifrar o devandito xenoma empregáronse varias tecnoloxías de última xeración e tres plataformas distintas de secuenciación, o que permitiu ordenar o ADN deste animal da forma máis precisa posible

Ata agora, a industria láctea tiña como referencia para o gando vacún de leite o xenoma dunha vaca de carne (L1 Dominette 01449), concretamente un animal de raza Hereford nacido en Montana, que foi secuenciado en 2009.