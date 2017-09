O veterinario especialista en xestión de explotacións Sergio Santos López únese ao “Blog de Expertos de Especialistas en novillas”

O “Blog de Especialistas en Novillas”, iniciativa de Zoetis para xerar e compartir coñecementos sobre o manexo, sanidade e alimentación das xovencas, non para de medrar e incorpora agora un novo colaborador: Sergio Santos López, veterinario clínico especializado en xestión de granxas de vacún de carne.

Sergio é doutor en Veterinaria e co equipo que formou chamado Bovitecnia, traballa en granxas nas que os gandeiros apostan pola mellora tanto das súas condicións de traballo, como da rendibilidade do negocio. Todo iso fano sen esquecer a saúde e a calidade dos animais.

O traballo no campo compaxínao coa docencia, sendo profesor asociado de economía e márketing do departamento de Produción Animal na Facultade de Veterinaria da Universidade Complutense de Madrid (UCM). Ademais, posúe un blogue persoal desde o que pretende axudar aos gandeiros e outros profesionais do sector para mellorar a súa calidade de vida e incrementar a rendibilidade do seu negocio.

O experto incorpórase ao Blogu de Especialistas en Novillas coa intención de desenvolver interesantes contidos relacionados principalmente coa recría de xatas en granxas de vacas nutrices.

