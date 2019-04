“O noso obxectivo é que De Heus sexa a primeira empresa de alimentación animal da Unión Europea”

Jean-François Honoré é desde o 31 de marzo o novo director xeral para España e Portugal de De Heus, a empresa multinacional holandesa propietaria de marcas tan coñecidas para os gandeiros españois como Biona ou Pasaranda.

Falamos con el sobre os obxectivos que se marca para esta nova etapa e como ve a situación dos principais sectores gandeiros.

De onde procede a túa vinculación co mundo da gandaría?

Formeime en biotecnoloxía, agricultura, dereito e economía completando a miña educación na escola de negocios INSEAD. A pesar de interesarme a agricultura, parecíame importante ter unha formación máis completa en materias relacionadas e de interese para o sector.

Antes de incorporarme ao grupo De Heus, entre 2002 e 2006, fun director xeneral do grupo francés Provimi para os mercados de Francia e Suíza e, posteriormente de Asia até 2012. Despois formei parte de Cargill como director de desenvolvemento e xerente de área. Ademais, exercín como vicepresidente da Asociación da Industria de Premezcla Francesa. Como pode verse, a miña vida profesional sempre estivo vinculada a este sector.

En xaneiro deste ano fuches nomeado director xeral de De Heus para España e Portugal. ¿Como asumes esta responsabilidade e en que situación se atopa a compañía no mercado ibérico de alimentación animal?

O prestixio dunha empresa como De Heus, o seu equipo de máximo nivel ou o seu alcance internacional, son algúns dos factores que me motivaron a aceptar este reto que afronto con gran ilusión. É a segunda empresa líder en alimentación animal na Unión Europea, produce máis de 8,4 millóns de toneladas de produtos de alimentación ao ano e máis de 800.000 elabóranse en España. Trátase de cifras moi elevadas que me alentan a motivar ao equipo co obxectivo de axudar a que De Heus sexa a primeira empresa de alimentación animal da Unión Europea.

Para nós é importante continuar coa estratexia de crecemento e a implementación de marca en España. Deste xeito, lograremos que o sector da nutrición animal medre e mellore respondendo ás inquietudes da sociedade en materia de seguridade alimentaria, benestar animal e respecto ao medio ambiente.

¿Podes avanzarnos algo dos obxectivos e proxectos que tes previstos para De Heus na Península Ibérica?

O principal obxectivo de De Heus é apostar pola sustentabilidade e por unha produción libre de antibióticos. Por iso, desenvolvemos o proxecto Natural Power, cuxa meta é manter a saúde dos animais optimizando os programas alimentarios mediante a diminución de premezclas medicamentosas. Reducimos non só os antibióticos senón tamén os coccidiostáticos e eliminamos as sulfamidas das nosas fábricas.

Tamén estamos a desenvolver diversos plans de alimentación animal para diferentes especies e etapas de desenvolvemento e crecemento. Entre os nosos proxectos máis importantes podemos salientar o plan ProBigH, para alimentación de nais de porcino; o Plan 360, de recría de años e cabritos; ou Romelko, un programa innovador que, mediante a utilización de catro pensos ensina a comer aos leitóns.

¿Manteranse marcas como Biona ou Pasaranda?

Ambas son dúas das nosas marcas máis fortes polo que non só seguiremos contando con elas, senón que seguimos elaborando plans e estratexias para mellorar a súa produción e comercialización. Son marcas insignia da compañía en España e seguiremos traballando con elas.

¿En que especies gandeiras vedes máis posibilidades de crecemento e de innovación?

O investimento no noso país é de entre 4 e 6 millóns de euros ao ano en centros de produción e capacidade industrial, para o mercado de ruminantes e lacto-reemprazantes (cordeiros e cabritos). Pero non perdemos de vista o mercado porcino xa que, malia non ser a área que máis beneficio achega, sabemos que é un produto moi comercializado e demandado fóra e dentro de España polo que é importante que non nos desviemos do foco.

Pola túa experiencia profesional, tes unha visión ampla da situación do sector gandeiro a nivel mundial. En concreto no bovino de carne e de leite ¿Como ves a situación do sector en España e en que áreas ves que os gandeiros teñen máis marxe de mellora da súa rendibilidade?

A estrutura do sector vacún de leite mellorou de maneira importe nos últimos anos en termos competitivos. E ao mesmo tempo, vemos aínda máis perspectivas de mellora técnico-económica a través do ámbito nutricional conectado co manexo das fincas. É unha área onde vemos boas oportunidades para propor e adaptar non soamente produtos, pero máis ben solución adecuada que crea valor para o produtor de leite.

En canto ao bovino de carne, temos aínda moita diversidade neste sector entre a produción extensiva, a integración que coñecemos no Nordés do país -Cataluña, Aragón- e os diferentes tipos de carne que se está propondo. Queda unha multitude de oportunidade para que a oferta de carne sexa máis diferenciada por mor das estirpes, modo de produción e manexo de manda para poder crear mais valor neste sector a medio prazo.

¿Preocúpavos que cada vez queden menos gandarías de vacún de leite e que a competencia entre os fabricantes de pensos sexa cada vez maior?

A consolidación dos produtores de leite é unha vía natural que temos que seguir, apoiar e aconsellar para contribuír á sustentabilidade da produción leiteira de maneira xeral.

A competición entre fabricantes de pensos é un tema positivo para o sector agropecuario. É verdade que a profesionalización do sector, a regulamentación, os requisitos mínimos para poder seguir e desenvolver a produción de solución nutricional seguirá un camiño idéntico. Seguirá unha competencia que quereremos proveitosa para o sector agropecuario co propósito de crear valor para a cadea enteira.

De Heus forma parte do sistema de control de calidade dos pensos GMP Galis ¿Como valora esta iniciativa? ¿Estades a implantala noutras fábricas da Península?

É un sistema pioneiro en España para o control das materias primas utilizadas na alimentación animal. GMP.Galis persegue garantir a Seguridade Alimentaria dos pensos comercializados, un dos nosos obxectivos principais de cara ao 2019. É por iso polo que cremos que é unha iniciativa moi importante e necesaria xa que analiza tanto o proceso de elaboración en laboratorio como o resto da cadea de subministración.

Unha pregunta que nos fan todos os gandeiros é como se presentan os prezos do penso para este ano. ¿Que nos podes avanzar, tal e como está o mercado internacional de materias primas?

A volatilidade das materias primas seguirá como un factor constante dos nosos mercados. As tensións entre E.E.U.U. e China xa teñen consecuencia en termos de prezos dalgúns macro ingredientes. A predición é moi difícil.

Vemos, por outra banda, sectores que terían unha mellor valorización para os próximos meses (mesmo pode ser un par de anos) como o sector porcino. A nosa meta está clara neste ámbito: a nosa competitividade defínese pola nosa capacidade de mellorar os resultados económicos dos nosos clientes. Os adiantos tecnolóxicos, así como a proximidade dos nosos expertos aos produtores teñen que ser a mellor resposta á volatilidade dos ingredientes para seguir mellorando o desenvolvemento económico dos nosos clientes.

Algo máis que queiras engadir?

Querería soamente engadir que o grupo De Heus comprométese de maneira factible á sustentabilidade da produción de proteína como un tema de primeira importancia. O ano pasado no pouco que facemos de pensos medicamentosos baixo control veterinario, logramos reducir aínda máis do 30% a cantidade de medicamentos usados.

Acabo este intercambio agradecendo aos nosos cliente a confianza depositada no noso equipo e renovando o noso compromiso para seguir propóndolles innovacións.