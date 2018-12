Novo test rápido de detección de BVD en granxa

Zoetis amplía a súa gama de test diagnósticos para o seu uso en granxa co novo Witness® BVDV, kit de análise para a detección de antíxeno de Diarrea Vírica Bovina (BVD) a partir dunha mostra de cartílago de orella.

Trátase dunha proba rápida e fácil que se realiza na mesma explotación e que permite a identificación de animais persistentemente infectados (PI), o que facilita o control do virus de BVD.

Así, este sinxelo test pode realizarse nos animais á súa chegada á granxa, en tenreiros recén nados, así como en tenreiros post-mortem e antes da cubrición de femias.

O test Witness® BVDV non precisa refrixeración, polo que pode gardarse no vehículo de visita á granxa a un rango de temperaturas de entre 2 e 25 ºC para realizar a proba in situ cando sexa necesaria.

Ademais, outra das vantaxes de Witness® BVDV é a súa flexibilidade, sendo posible realizar a análise cunha mostra de menor ou maior tamaño, adaptándose ás necesidades do produtor e veterinario. Se se emprega unha mostra grande ( ≥1 cm), o tempo de incubación é de tan só 10 minutos; no caso de facer a proba cunha mostra máis reducida (≥ 2 – 3 mm e < 1 cm) leste aumenta a 60 minutos. Para ambos os casos, tras introducir a tira reactiva no tubo de test, os resultados son accesibles aos 15 minutos.

Witness® BVDV demostrou unha sensibilidade e especificidade do 100% en estudos realizados con mostras de cartílago de orella grandes e pequenas ; ademais de detectar a maior parte de tipos e cepas patóxenas de BVD2 .

Esta nova proba permite un control integral da BVD xunto á testaxe dos animais nun laboratorio local, un programa de vacinación adecuado e correctas medidas de bioseguridade.