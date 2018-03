New Holland programa un evento en Silleda o 10 de abril

Data inicio: 10/04/2018

Data fin: 10/03/2018

Lugar: Feira Internacional de Galicia, Silleda, Pontevedra

New Holland programou un evento expositivo no recinto feiral da Semana Verde, en Silleda, para o martes 10 de abril a partir das 10.30 horas. A asistencia ó acto é libre e está aberta a todos os agricultores e gandeiros. A marca, conxuntamente cos seus concesionarios galegos, amosará no pabellón 1 da Semana Verde as súas gamas de maquinaria, así como as últimas novidades.

As persoas que asistan ó evento tamén terán ocasión de participar en concursos de habilidade con máquinas en movemento. Con esta iniciativa, New Holland busca reforzar a súa imaxe de marca no sector, así como atender as consultas dos profesionais do agro sobre as distintas gamas coas que traballa.

O evento está organizado conxuntamente por New Holland cos seus concesionarios Manto Maquinaria (Lugo), Lois Maquinaria (Noia, A Coruña), Fariña Maquinaria (Carballo), Comercial Agrícola Guerra (Viana do Bolo, Xinzo de Limia) e Coberma (O Bierzo, León).

O acto rematará ao final da mañá, coa presenza dun pulpeiro.