Miguel Ángel Higuera informa sobre a Peste Porcina Africana e a súa prevención nun webseminar impulsado por Zoetis

Os recentes abrochos de Peste Porcina Africana (PPA) declarados en Europa, China e outros países puxeron en alerta ao sector porcino. Dado que non hai vacinas nin tratamento documentados para a PPA, a prevención nos países libres de enfermidade é fundamental, sendo as medidas de bioseguridade de gran importancia para evitar a súa propagación.

Ante esta situación, é clave estar ben informado xa que o sector en conxunto ten a responsabilidade de evitar a entrada da enfermidade en España. Con este obxectivo Zoetis, como mostra do seu apoio ao sector porcino, e coa finalidade de concienciar a todos os profesionais da importancia da súa colaboración, puxo en marcha desde o pasado 31 de outubro webseminars informativos impartidos en directo por Miguel Ángel Higuera, director da Asociación Nacional de Produtores de Gando Porcino (Anprogapor), sobre a PPA.

Co título de “Situación epidemiolóxica da peste porcina africana a nivel mundial e medidas de control en España”, Higuera realizou en 45 minutos de duración unha actualización da situación sanitaria e compartiu cos asistentes ao seminario online as medidas de prevención e control a levar a cabo para evitar a entrada desta enfermidade no noso país. O webseminar conclúe cunha quenda de preguntas nas que o experto trata de contestar a todas as preguntas dos asistentes ao webinar.

