Magnical Plus, a caliza granulada que combina efecto inmediato e prolongado

O produto, elaborado por Delagro, destaca polo seu alto contido en magnesio. Os análises de solo do proxecto Profer permiten calcular as necesidades de cada parcela

Magnical Plus, a marca de calizas de Bisannia, garante as necesidades de encalado do solo cunha dobre acción, inmediata e prolongada no tempo. O alto contido da caliza en óxido de calcio (34%) e en óxido de magnesio (14%) permiten que teña un efecto rápido sobre o solo, en tanto que o alto contido do produto en carbonato cálcico e magnésico tradúcese nunha acción prolongada no tempo. Ademáis, posúe un valor neutralizante do 53%

A caliza preséntase nun formato granulado, o que permite unha distribución homoxénea por medio de abonadoras. Magnical Plus está dispoñible en sacos de 30 quilos, en big bags de 600 ou de 1000. A aplicación aconséllase que sexa nun abonado de fondo cada 2-3 anos, mantendo ademais unha dose anual de mantemento máis baixa.

Os beneficios de Magnical Plus son claros: incrementa o pH do solo, mellora a dispoñibilidade de fósforo para as plantas e apórtalles calcio e magnesio. O produto destaca no mercado polo seu alto contido en magnesio e pola súa alta calidade debido ó seu proceso de obtención e moenda.

Proxecto Profer

Os análises de solo realizados co proxecto Profer, impulsado por Delagro, permiten calcular as necesidades de encalado de cada parcela, axustando á dose a cada situación particular. En xeral, aconséllanse aplicacións de 400-1.000 quilos por hectárea.