Lucas, o líder francés en carros autopropulsados, introdúcese en Galicia

Millares Torrón iniciou con éxito a comercialización da marca gala, que conta con carros que destacan pola eficacia das súas mesturas e polo seu bo comportamento en circulación. Outro dos alicerces da oferta de Lucas son as encamadoras

Lucas, a marca de carros autopropulsados que liderou as vendas en Francia as tres últimas campañas, está introducíndose con éxito en Galicia da man de Millares Torrón. A empresa lucense xa entregou seis carros mezcladores no último ano e nas próximas semanas ten previsto a entrega doutras cinco unidades a granxas e Cumas (cooperativas de maquinaria).

O éxito da marca francesa céntrase en tres alicerces: eficacia na mestura, calidade dos compoñentes da máquina e bo comportamento en circulación. Falamos co delegado da marca en España, Jordan Varagne, que nos explica a historia e características da oferta de Lucas.

“Lucas é unha marca que ten medio século de vida e que desde os seus inicios destacou polas súas encamadoras; de feito son consideradas as ‘Rolls Royce’ das encamadoras pola calidade do seu aceiro, o S355. Fai uns 15 anos, a empresa, que xa traballaba carros mezcladores arrastrados, iniciouse nos carros autopropulsados con sinfíns verticais, buscando situalos no mercado como máquinas da máxima calidade”, explica Jordan.

Os carros autopropulsados de Lucas están dotados de sinfíns verticais en forma de escaleira, o que reduce as necesidades de potencia e introduce máis aire na mestura. “Logramos unha maior eficacia na mestura e temos granxas que constataron melloras na produción de leite tras introducir o noso carro”, subliña o delegado de Lucas.

Millares Torrón conta cun carro para demostracións e préstamos que estará exposto en Cimag-Gandagro

Outro dos aspectos que coida Lucas é o dos compoñentes da máquina. Fronte á práctica habitual de transmitirlle a potencia ao sinfín por medio de grupos con 3 satélites, Lucas optou por empregar grupos de catro satélites, o que reduce o desgaste. “En toda a historia de Lucas, nunca rompeu un grupo das nosas máquinas”, asegura Jordan Varagne.

Oferta

A marca gala dispón dunha oferta con seis carros autopropulsados con entre 12 e 24 metros cúbicos de capacidade. Os carros divídense en dúas gamas, a ‘Autospire Classic’, para granjas individuais, e a ‘Autospire Performance’ para Cumas.

“En Francia, as Cumas están moi desenvolvidas e é un dos principais mercados da marca, polo que Lucas esforzouse en deseñar carros con boas calidades para a circulación. Son máquinas moi equilibradas, con bo reparto de pesos e que montan unha parte de abaixo como a dun camión homologado para circular por autopista”, destaca Jordan.

Carro en Millares Torrón para demostracións

Millares Torrón, comercializador da marca, conta cun carro novo para préstamos e demostracións a clientes que estará exposto en Cimag-Gandagro, o certame de maquinaria agrícola e gandería que se desenvolverá esta semana, entre o xoves 21 e o sábado 23 de febreiro, no recinto da Semana Verde, en Silleda.