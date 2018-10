Kramp subministrá pezas para os concesionarios de John Deere en toda Europa

Kramp e John Deere amplían a súa colaboración estratéxica a todos os países europeos tras a exitosa cooperación en Alemaña. A colaboración estenderase a España, Portugal, Francia e Polonia durante 2019. Os demais países sumaranse ao acordo nunha segunda fase.

Como empresas líderes nos seus sectores, Deere e Kramp comparten os mesmos valores e obxectivo común: establecer unha estreita colaboración cos seus distribuidores e garantirlles o éxito. Este foi o punto de partida da colaboración en Alemaña, con resultados positivos tanto para distribuidores e agricultores e gandeiros.

A colaboración facilitou aos concesionarios John Deere de Alemaña realizar pedidos de maneira fácil, almacenar e vender pezas complementarias e accesorios a través dunha única canle. Nesta seguinte fase do acordo, outros distribuidores John Deere europeos poderán acceder á ampla gama de accesorios John Deere, as pezas Vapormatic e a extensa carteira de produtos Kramp a través dunha única plataforma en liña e co apoiado dunha potente rede loxística. Ademais, os distribuidores poderán aumentar as súas vendas ao beneficiarse da experiencia técnica, de márketing e de comercio comerciante polo miúdo que ofrecen os retail showrooms de John Deere.

Sinxelo para os clientes

“En 2017 comentei o orgulloso que me sentía deste paso para a nosa empresa”, afirma Eddie Perdok, director executivo de Kramp Groep, tras a exitosa cooperación en Alemaña. “Así que a extensión este acordo faise senter aínda máis orgulloso. O noso obxectivo en todo o que facemos é facilitar o proceso de adquisición de pezas de Kramp aos nosos clientes. Con este acordo, podemos ofrecer aos distribuidores John Deere unha solución integral para todas as pezas complementarias”, destacou.

John Deere e Kramp comparten unha serie de valores que antepoñen a calidade e o servizo de atención ao cliente. “É fundamental ofrecer unha experiencia única aos clientes durante todo o ciclo dos nosos produtos”, comenta Christoph Wigger, vicepresidente de vendas e márketing de John Deere para Europa, CIS, Norte de África e Oriente Medio.

“Ambas as empresas -destacou- comprometéronse a defender estes valores e materializarase grazas a ampliación da nosa colaboración con Kramp a estes mercados”.

extraparts. deere. com

Tras Alemaña, os seguinte distribuidores John Deere a acceder a máis de 500.000 produtos que compón a carteira de produtos de Kramp, serán: Francia, Polonia, España e Portugal, mentres que os accesorios John Deere e as pezas Vapormatic a través de extraparts.deere.com