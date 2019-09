Inoculantes de Pioneer para ensilado de millo

O catálogo de sementes para millo de Pioneer (Corteva Agroscience) compleméntase con inoculantes de alta calidade, deseñados para manter as propiedades nutricionais e organolépticas dos silos. A gama de inoculantes de Pioneer presenta respostas ás diferentes necesidades do gandeiro. O obxectivo último é a mellora do rendemento nutricional da forraxe e unha maior produción de leite e carne. Detallamos a continuación a gama de inoculantes deseñada para millo.

Rapid React 11C33, apertura do silo de millo en só 7 días

O inoculante Pioneer 11C33 incorpora a tecnoloxía Rapid React, que permite abrir un silo estable en só 7 días. A composición do 11C33 caracterízase por unha mestura de cepas patentadas ‘Lactobacillus buchneri’ e ‘Lactobacillus plantarum’. O produto está formulado para mellorar a fermentación do ensilado de millo, lograr unha maior estabilidade aeróbica, unha vez aberto o silo, e minimizar as perdas de materia seca.

Está dispoñible en formato soluble en auga e é utilizable nos sistemas de aplicación Pioneer Appli-Pro.

11CFT, máis dixestibilidade de fibra en millo O inoculante Pioneer 11CFT está deseñado coa tecnoloxía Nutrivail para aumentar a dixestibilidade da fibra do millo, o que permitirá aumentar as cantidades de ensilado incorporadas de forma efectiva á dieta. Desta forma, reducirase o gasto en suplementos alimenticios. Igual que os outros inoculantes de Pioneer para millo, o 11CFT oriéntase ademais a mellorar a eficiencia da fermentación e a estabilidade do silo, así como a reducir a perda de materia seca. Está dispoñible en formato soluble en auga e aplicable en sistemas Pioneer Appli-Pro.

11A44, ensilado de millo e herba, estable mesmo con alta materia seca

O período de fermentación deste inoculante é de 3 a 4 semanas, o que repercute nunha maior estabilidade aeróbica do silo, mesmo con alta materia seca.

O inoculante Pioneer 11A44 ten na súa composición a bacteria patentada por Pioneer ‘Lactobacillus buchneri’, que debido ás súas características fermentativas reduce as perdas de materia seca, limita o quecemento do ensilado e garante unha maior estabilidade. Esa estabilidade evitará o deterioro do silo e a perda de palatabilidade do alimento para os animais.

Está dispoñible en formato soluble en auga e aplicable en sistemas Pioneer Appli-Pro, así como en formato granulado.

Rapid React 11B91 para Pastone

O inoculante Rapid React 11B91 está deseñado para mellorar o Pastone. É unha solución que permite mellorar a fermentación, preservar os nutrientes e mellorar a dixestibilidade do gran.

Este produto, que evita o emprego doutras alternativas corrosivas, permite manter o ensilado fresco tanto en silo como no pesebre. Mellora a estabilidade e durabilidade do silo, evitando a deterioración por organismos de quecemento nocivo.

Está dispoñible en formato soluble en auga e aplicable en sistemas Pioneer Appli-Pro.