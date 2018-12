A guía de viños de Luis Paadín distingue a 34 adegas de Valdeorras

O presidente do Consello Regulador da D.O. Valdeorras, José Luis García Pando, cualificou a “Guía de Viños, Destilados e Bodegas de Galicia” de Luis Paadín, cuxa edición de 2019 foi presentada hoxe na comarca, como “un referente” dos viños galegos”. Segundo sinalou, ten por tras “un traballo moi serio e riguroso que se evidencia, por exemplo, en que non admite publicidade de ningún tipo”

A edición do vindeiro ano contén 1.010 fichas de cata de viños de toda Galicia. No caso do territorio amparado valdeorrés, son 118 as marcas distinguidas procedentes de 34 adegas (19 Gran Oro, 67 Oro y 32 Plata), case o 80% do total, o que –segundo García Pando- “evidencia o poderío e a calidade dos nosos viños”.

Tendencia á alza dos viños catados

Pola súa banda, o coordinador da publicación, Luis Paadín manifestou na presentación que a Guía de 2019 é o resultado dun intenso ano de traballo de cata, documentación e redacción. Segundo se detalla na publicación, cada ano apréciase con maior intensidade “a diferenciación de cada terruño baseada máis no viñedo e menos nas prácticas enolóxicas, sen dúbida un reflexo das tendencias internacionais”. No caso de Valdeorras cobran especial relevancia “os grandes viños obtidos en viñas vellas”, tal e como destacou Paadín.

O coordinador da publicación puxo en valor “o claro respaldo por parte do sector produtivo de Galicia” posto que se ten rexistrado nos últimos anos unha tendencia á alza dos viños catados, “aumentando aproximadamente nun 20% en cada nova edición da Guía”. A publicación conta con máis de 200 mecenas e da edición de 2019 téñense editado 2.000 guías, das que aproximadamente 1.100 xa están prevendidas.

Viños da DO. Valdeorras distinguidos:

GRAN ORO (19) 200 Cestos de A Coroa 2016 A Coroa Ladeira Vella 2015 As Sortes Val do Bibei 2017 Avancia 2017 Escada 2016 Escada Lembranzas 2015 Fardelas de Viñaredo 2015 Finca A Mata 2015 Godeval 1986 2017 Guitián +50 Meses 2011 Lagar do Cigur Garnacha Tintureira 2013 Maldito 2016 Memoria de Ventura Garnacha Tintureira 2015 O Luar do Sil Fermentado en Barrica 2015 O Tesouro 2016 Sampayolo Garnacha Tintureira 2017 Sorte O Soro 2016 Traste 2016 Vella da Chaira do Ramiriño 2016

ORO (67) A Coroa Lías 2016 A Costiña 2015 Alán de Val Tinto 2017 Alán de Val Castes Nobres 2014 As Lindes Blanco 2016 Avancia Cuveé de O Blanco 2017 Avancia Cuveé de O Tinto 2017 Bancales Moral 2015 Bioca Blanco 2016 Brinde Reserva Brut 2014 Casal Novo Blanco 2017 Castelo do Papa Blanco 2016 Cepado Blanco 2017 Cepado Black Edition Lías 2017 Codos de Larouco Tinto 2016 Cova Baladal 2016 D’Berna Blanco 2017 D’Berna Tinto 2017 D’Berna Barrica Tinto 2015 D’Berna Lías 2017 Domus 2014 Erebo Blanco 2017 Fernando González 2017 Finca Trasdairelas 2017 G del Galir 2014 Godeval 2017 Godeval Cepas Vellas 2017 Guitián 2017 Guitián Acacia 2012 Guitián Fermentado en Barrica 2015 Guitián Sobre Lías 2017 Guitián Vendimia Tardía 2011 Hacienda Ucediños Tinto 2017 Joaquín Rebolledo Blanco 2017 Joaquín Rebolledo Tinto 2017 Joaquín Rebolledo Barrica 2016 José Aristegui Blanco 2017 José Aristegui Tinto 2017 Lagar do Cigur Blanco 2017 Lomas de Fontei Tinto 2016 Louro do Bolo 2017 Mil Ríos Barrica 2014 Mil Ríos Godello 2016 Montenovo 2016 O Luar do Sil Sobre Lías 2016 Pagos del Galir Blanco 2017 Pagos del Galir Selección Rosa Rivero 2014 Pedrazáis Tinto 2015 Pedrazáis Sobre Lías Blanco 2017 Quinta da Peza Oro Barrica 2016.293 Sampayolo Blanco 2017 Sampayolo Tinto 2017 Sampayolo Barrica Tinto 2015 Secretos Tinto 2017 Trebón 2015 Valdesil Lías 2015 Verdes Castros Godello 2016 Vía XVIII 2016 Viña Abad Summum 2016 Viña Corzo Tinto 2015 Viña Corzo Blanco 2016 Viña Costeira Mencía 2016 Viña de Fornos Blanco 2017 Viña de Fornos Tinto 2017 Viñaredo Blanco 2017 Viñaredo Barrica Castes Nobres 2014 Viñaredo Tostado 2013