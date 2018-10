Fertiprado desenvolve unha procedemento innovador para obter novas variedades de pratenses

Neste proxecto utilizáronse, con éxito, métodos de micropropagación in vitro

FERTIPRADO, empresa de referencia en sementes pratenses, en colaboración co Instituto de Tecnoloxía Química e Biolóxica, da Universidade Nova de Lisboa e a consultora Consulai, desenvolveu un novo procedemento que permite obter, por micropropagación, clons de varias especies. Estes clons son probados, cruzados e multiplicados para obterse novas variedades.

“Grazas a este novo proceso conseguimos obter máis variedades novas en menos período de tempo”, explica José Freire, director de márketing de FERTIPRADO. En concreto, a micropropagación permite aforrar de catro a cinco anos en relación ao proceso tradicional.

A mellora vexetal tradicional é un proceso lento e caro. Para obterse unha nova variedade son necesarios moitos anos, para a selección, mellora, homoxeneización e estabilización da xenética dos individuos que constitúen as poboacións desa nova variedade.

Pedro Fevereiro, profesor do ITQB, destaca que “o proxecto se desenvolveu moi ben, porque a través de cultivo in vitro conseguimos obter poboacións clonais que foron entregadas a FERTIPRADO, probadas e multiplicadas todos os anos, para obter novas variedades con mellores características”.

“Agora, -adianta o investigador- estamos na fase de homoxeneización destas novas variedades e nós continuamos a acompañar o proceso”, a través doutro proxecto no ámbito dos programas de conservación e mellora do Proder, un proxecto que cuxo obxectivo é lograr o rexistro dalgunhas destas novas variedades que foron desenvoltas na primeira fase do proxecto.

Resultados positivos para obter “trevos de elite”

Tamén a directora de I&D de Fertiprado, Ana Barradas, móstrase moi satisfeita cos resultados do proxecto, debido a que se concluíu que “é posible micropropagar in vitro diferentes especies de trevos anuais; conseguimos axustar os medios de cultivo de forma que controlamos os procesos de desenvolvemento das plántulas”.

“Foi posible aclimatar con éxito a gran maioría das plantas propagadas in vitro e transferilas con éxio ao medioambiente; e unha vez no exterior presentan fenotipos e respostas fisiolóxicas semellantes ás plantas nai. O seguinte paso foi obter sementes resultantes da polinización de plantas do mesmo xenotipo”, destaca.

Ana Barradas engade que o proxecto tiña como obxectivo desenvolver novas variedades de especies de trevos elite que presentasen mellores características en canto a produción de sementes e de biomasa. Especies como o Trifolium resupinatum (trevo persa), T. incarnatum (trevo encarnado), T. vesiculosum (trevo vesiculoso), T. michelianum (trevo migueliano), T. alexandrinum ( Bersim) e T. isthmocarpum.

Nestas especies é difícil obter un número adecuado de sementes resultantes da polinización controlada (a causa do reducido tamaño dos órganos florais) ou da autopolinización (debido á auto-incompatibilidade).

“Por iso, neste proxecto utilizáronse, con éxito, métodos de micropropagación in vitro para lograr aumentar o número de individuos e permitir, por unha banda, a obtención dun maior número de sementes resultantes da autopolinización (entre plantas do mesmo xenotipo) e a obtención dunha descendencia híbrida resultante do cruzamento entre dous xenotipos con características fenotípicas moi distintas”, explica a responsable de FERTIPRADO