Ferris, o único tractor cortacéspede con suspensión integral

Innovación é probablemente a palabra que mellor define a marca Ferris desde que en 1986 comezase coa fabricación de máquinas cortacéspede profesionais. Nestes máis de 30 anos de experiencia, Ferris soubo adaptarse aos tempos e renovarse continuamente para ofrecer sempre a última tecnoloxía e a máxima calidade nos seus produtos.

Consciente da responsabilidade de representar a unha firma do prestixio de Ferris, a empresa galega Millasur asumiu este 2018 o reto de converterse en distribuidor oficial da marca para España e Portugal. Millasur suma así os produtos 100 % profesionais de Ferris ao seu extenso catálogo de maquinaria para xardín: cortacéspedes de xiro cero, stand-on e dirixidos. Unha oferta ampla dunha marca avalada polos seus clientes e que satisfai as demandas dun sector en crecemento e renovación continua.

Hoxe en día, entre os seus modelos destacan especialmente o xiro cero IS® 2600Z, equipado co último en motores EPA TIER FINAL 4 con regulación de emisións, e o 2100Z IS®, o primeiro xiro cero con motores de inxección electrónica.

A súa gama de maquinaria, ademais de segar máis metros cadrados con moita maior facilidade reducindo así os tempos de traballo, está enfocada á protección do operario, reducindo as incomodidades de longos períodos de traballo a través de terreos irregulares.

Ferris demostrou que é posible cortar máis rápido mesmo en terreos irregulares.

A gama de máquinas de Ferris está enfocada completamente a profesionais do xardín e a empresas e organismos que necesitan máquinas profesionais para grandes superficies: mantemento de parques e xardíns, mantemento de instalacións deportivas, etc.

Único sistema de suspensión nas catro rodas

Ferris patentou un vangardista sistema de suspensión ideal para terreos e céspedes irregulares co que cada unha das catro rodas móvese de forma independente. Este sistema permite que a plataforma sobre a que se atopa a segadora quede suspendida facilitando o seguimento dos movementos ascendentes e descendentes das rodas en función das irregularidades do chao.

Que supón este sistema de suspensión para o operario? Grazas a este sistema que mitiga o impacto das irregularidades do terreo no chasis, o operario poderá traballar durante longos períodos sen que isto supoña molestias físicas ou desencadee lesións froito dos efectos do terreo. Ademais, isto implica tamén unha maior estabilidade de condución que se traduce nunha maior capacidade de traballo.

Esta innovación supuxo unha auténtica revolución no campo dos cortacéspedes profesionais, xa que proporciona unha velocidade de corte constante ao longo do terreo e un aumento da vida útil da máquina ao verse protexida dos continuos saltos e vibracións provocados polos terreos máis irregulares.

No seu afán por ir sempre un paso máis aló, Ferris incorpora tamén o seu sistema de suspensión patentado aos seus tractores cortacéspede de xiro cero. O seu potente motor, a súa precisión de corte e os seus anchos de corte superiores aos 112 cm sitúan os xiros cero de Ferris á parte da competencia.

O resultado está claro: rendemento, comodidade e calidade para un uso 100 % profesional.