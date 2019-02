Farming Agrícola reintroduce Steyr, marca austriaca de tractores, en España

Steyr busca posicionarse no segmento premium de tractores.

A marca austriaca de tractores Steyr desembarca de novo na Península Ibérica co obxectivo de posicionarse no segmento premium do mercado de tractores, baseándose na reputación da marca. A empresa palentina Farming Agrícola será a encargada de distribuír en exclusiva a marca de tractores austriacos en España e Portugal. O acordo de distribución asinouse a principios de febreiro por parte de Juan Carlos Delgado, propietario e administrador único de Farming Agrícola, e Xavier Autonell, director xeral de Steyr Iberia.

Farming Agrícola, que nos próximos meses abrirá unha instalación en Ordes (A Coruña), é unha empresa de tradición familiar e conta con case 40 anos de experiencia na comercialización de marcas de maquinaria agrícola punteiras no mercado. Actualmente, cos seus 80 traballadores, ofrece solucións globais para a agricultura e gandería a través das súas filiais e da súa propia rede de distribuidores ao longo e ancho da península.

Características de Steyr

A pesar de que a marca Steyr leva algún tempo sen actuar no mercado ibérico e de que a súa comercialización nos últimos anos limitouse á súa división forestal, Steyr segue mantendo unha extraordinaria aceptación entre os agricultores españois e portugueses no segmento máis profesional da maquinaria agrícola. “A nosa misión é ofrecer a maior calidade e innovación aos nosos clientes. Apostamos por fabricantes cunha sólida tradición e que prioricen o investimento en I+D. Por iso, estamos profundamente satisfeitos de poder incluír na nosa oferta de produtos a marca Steyr”, apunta Juan Carlos Delgado, de Farming Agrícola.

Xavier Autonell, director xeral de Steyr Iberia, subliña o gran entusiasmo do seu equipo ante esta nova oportunidade: “somos coñecedores de que a marca Steyr ten unha excelente imaxe en España e Portugal e iso fai que nos alegremos aínda máis de recuperar esta marca para satisfacer as necesidades destes agricultores”.

Autonell engade: “ Farming Agrícola é unha empresa recoñecida por atender as necesidades de clientes premium, en liña cos valores da marca Steyr. Estamos convencidos de que a súa profesionalidade e a súa experiencia en maquinaria agrícola serán unha vantaxe para relanzar esta prestixiosa marca no noso mercado”.

Steyr dará a coñecer a súa gama de tractores ao gran público en Demoagro 2019, a maior demostración de maquinaria agrícola en campo, que se celebra en España cada dous anos con carácter itinerante e que este ano se despraza a Huesca durante os días 21, 22 e 23 de maio.