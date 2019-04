Estratexias Kenogard de control de malas herbas e pragas de solo no millo

Kenogard segue apostando por incorporar novidades aos seus catálogos de cultivos extensivos. Neste espírito de mellora continuamos traballando por reforzar o noso catálogo de solucións para millo, coa incorporación de KenoTrin® Geo, insecticida granulado para control de pragas de solo, que se une ás novidades herbicidas introducidas nos últimos anos, coa exclusividade en catálogo de Permit®, herbicida de alta eficacia para control de xuncias, entre outras malas herbas.

Control de pragas en millo

Kenotrin® Geo é un insecticida dirixido ao control de pragas de solo como vermes grises (rosquillas, agrotis) e vermes de arame e brancos. Caracterízase polo seu forte efecto de choque e persistencia en solo, actúa por contacto e inxestión, e exercendo un efecto barreira de protección da semente, pois presenta unha importante acción repelente.

Este insecticida, Kenotrin® Geo, formúlase como un microgránulo de tamaño homoxéneo e con ausencia de po, coa tecnoloxía “ G Plus” que actúa como protección do produto, e que modula a súa liberación ao medio. Esta formulación permite combinar a rapidez de acción xunto cunha adecuada persistencia no chan, incrementando o período de protección do cultivo.

Kenotrin® Geo está autorizado en cultivos como millo e pataca, entre outros, a unha dose de 10-15 kg/ha, estando recomendada a súa aplicación no momento de sementeira. Unha vez no solo, o produto caracterízase pola súa baixa solubilidade, non véndose afectado por posibles lavados de choivas.

Se ao longo do cultivo se desen problemas doutras pragas aéreas, como pulgóns ou orugas defoliadoras, a recomendación será de realizar aplicacións foliares alternando con Sumidelta®, Permasect® e Kenotrin WG®.

Control de malas herbas en millo

Para o control en post-emerxencia de malas herbas no millo, Kenogard dispón dun amplo catálogo de produtos, onde hai que destacar a presenza de Permit®.

Permit® é un herbicida especializado no control de xuncia ( ‘Cyperus rotundus’ e outras ciperáceas) e con efecto tamén sobre algunhas malas herbas de folla ancha., como ‘Abutilon sp.’, ‘Xanthum sp.’ ou ‘Diplotaxis sp.’

A aplicación de Permit® debe facerse co cultivo entre 2 e 8 follas e en post-emerxencia das malas herbas á dose de rexistro de 40 g/ha. A súa absorción prodúcese tanto polas follas como polas raíces e tubérculos da xuncia, acumulándose nas zonas de crecemento activo ( brotacións, rizomas e tubérculos), co que grazas á súa alta eficacia, conséguese a redución progresiva da infestación desta mala herba de tan difícil control. Os efectos visuais de Permit® poden tardar ata tres semanas en ser percibidos, aínda que durante este período a xuncia xa detivo o seu crecemento. Nas plantas afectadas verase como as follas centrais amarillean, producíndose necrose nas zonas de crecemento, evitando así que se produzan rebrotes das mesmas.

Permit® está especialmente indicado para parcelas cunha alta infestación de xuncia, sendo a solución máis eficaz actualmente no mercado. Para un control total das malas herbas emerxidas recoméndase a súa aplicación combinada con Herbikon®, novo herbicida que combina 3 substancias activas con modos de acción complementarios, asegurando un alto control tanto de malas herbas gramíneas como de folla ancha.

Ademais de Permit® e Herbikon®, Kenogard dispón doutros herbicidas con rexistro no cultivo, como Redier®, Shiver®, Cribis® ou Oceal®, que aplicados sós ou combinados en función das malas herbas presentes, son unha excelente solución aos problemas de malas herbas que afectan a rendibilidade do cultivo de millo, facilitando o uso de diferentes familias químicas e reducindo os posibles riscos de aparición de resistencias.