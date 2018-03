Estratexias de control de malas herbas e pragas de solo en millo

O control de pragas e malas herbas no cultivo do millo protagonizou unha xornada técnica organizada por Kenogard e Maj Agroquímicos en Santiago. Na sesión, na que participaron técnicos e produtores, presentáronse o herbicida ‘Permit’, orientado ao control de xuncias e xa utilizado na campaña 2017, e o insecticida ‘Kenotrin Geo’, dirixido ao control de pragas de chan como vermes grises (rosquillas, agrotis) e vermes de arame e brancos.



Control de pragas en solo

‘Kenotrin Geo’ é un insecticida que se caracteriza polo seu forte efecto de choque e persistencia no solo. “Actúa por contacto e inxestión e a maiores xera un efecto barreira de protección da semente, pois presenta unha acción repelente sobre os insectos”, explica Juan José Prats, ‘product manager’ de insecticidas de Kenogard.

O insecticida ‘Kenotrin Geo’ caracterízase por estar formulado en microgránulos, o que evita que se xenere po na súa aplicación. Os microgránulos, unha base de ieso impregnada da materia activa, un piretroide, permiten maior uniformidade na distribución en solo, así como unha persistencia que pode chegar aos 45-60 días en condicións idóneas.

Ao aplicar ‘Kenotrin Geo’, recoméndase o seu enterrado, xa que se fotodegrada con rapidez. Unha vez en solo, o produto caracterízase pola súa inmobilidade, non véndose afectado por posibles lavados de choivas. “A formulación de ‘Kenotrin Geo’, coa tecnoloxía ‘G-plus, permite que a materia activa estea protexida e se vaia liberando de forma progresiva”, destaca Juan José Prats.

O Kenotrin Geo está autorizado en cultivos como millo e pataca a unha dose de 10-15 kg. / hectárea. Tamén está permitido en cultivos de horta como brásicas.

“En pragas de solo, ata agora a materia activa habitual era o clorpirifós, pero convén lembrar que a alternancia de materias activas é necesaria para evitar a aparición de resistencias e garantir a eficacia dos produtos a medio e longo prazo”, sinala Juan José Prats.



Pragas en diferentes fases do cultivo

A aplicación de ‘Kenotrin Geo’ recoméndase no momento da sementeira do millo. En cultivos que precisan aporcado, tamén pode aplicarse no momento do aporcado.

Nas seguintes fases de cultivo de millo, o agricultor deberá prestar atención a outras pragas, como pulgóns e orugas defoliadoras. A estratexia de control recomendada por Kenogard baséase en aplicacións foliares de produtos como ‘Sumidelta’ ou ‘Permasect’ (Ver gráfico superior). Para a súa aplicación, poden combinarse en tanque con herbicidas de postemergencia.