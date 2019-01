Enerxías renovables para explotacións gandeiras e vivendas do rural

As enerxías renovables ofrecen no rural a posibilidade de altos aforros enerxéticos, tanto en vivendas como en explotacións gandeiras. En vivendas, a instalación de caldeiras de biomasa pode xerar aforros de ata un 50-70% en comparación cos combustibles fósiles. Para as explotacións gandeiras, a derogación do chamado imposto ó sol abre as portas á popularización dos paneis fotovoltaicos no agro, que se poden amortizar nun periodo de 6-8 anos, ou na metade de tempo se se montan con axudas públicas.

Analizamos as diferentes posibilidades con Tecgal Enerxías, unha empresa de Lugo especializada na instalación de enerxías renovables. Tecgal iniciou a montaxe de paneis fotovoltaicos conectados á rede no 2006 e nos últimos anos puxo máis de 500 kilowatios de instalacións solares de autoconsumo. Foi ademais a primeira firma da comunidade en acometer proxectos de enerxía xeotérmica para calefactar.

Caldeiras de biomasa para vivendas

A Xunta vén de abrir o prazo das axudas para a instalación de caldeiras de biomasa en vivendas de zonas rurais. As subvencións, que cubren ata un 50% dos custos, financian a compra e montaxe de equipos de biomasa abastecidos por pellet ou estelas. Non se financian lareiras nin o cambio de queimadores en caldeiras de combustibles fósiles.

O prazo da solicitude das axudas, que deben tramitarse a través das entidades colaboradoras, conclúe o 28 de febreiro.

Paneis fotovoltaicos para explotacións gandeiras

A instalación de paneis fotovoltaicos en explotacións gandeiras é unha das principais vías que se abren no agro para o autoconsumo enerxético. Coa derogación do imposto ó sol, ademais, os paneis poderán conectarse á rede, de xeito que comercializarán na rede a enerxía sobrante, sendo compensada a explotación por esa venda. É o chamado autoconsumo con balance neto, un sistema que aprobou o Congreso o pasado outono e que se concretará de xeito inminente na correspondente regulación.

“Unha instalación fotovoltaica queda amortizada nun periodo de 6-8 anos, a metade se se monta con axudas” (Laura Aldariz, Tecgal)

As explotacións que instalaban ata agora paneis fotovoltaicos para o autoconsumo beneficiábanse en especial no caso de ganderías cun consumo continuo, como as que teñen robots de muxido, pero a partir de agora, coa posibilidade da venda da enerxía á rede, o sistema é máis vantaxoso. “A instalación pode quedar amortizada nun periodo de 6-8 anos, a metade se se conta con axudas públicas para a montaxe, e a súa vida útil pode chegar ós 40 anos. O normal é que se garanta que a instalación manterá unha produción do 90% ós 10-12 anos”, explica Laura Aldariz, xerente de Tecgal.

Para unha granxa media, é suficiente cunha instalación duns 20 kilowatios, en tanto que explotacións dunhas 150 vacas poden chegar a precisar 30-40 kilowatios. Coa nova normativa, as explotacións poderán ademais instalar maior potencia en paneis fotovoltaicos da que teñen contratada coas empresas eléctricas, unha cuestión que ata agora estaba limitada.

“Enténdese que pode ser precisa a instalación de maior potencia para abastecer o consumo da explotación. A instalación dunha maior potencia permite aforrar máis”, sinalan desde Tecgal.

O sector agarda a pronta convocatoria das axudas para instalación de paneis fotovoltaicos e outras enerxías renovables no agro.

Instalacións minieólicas

En zonas ventosas, a instalación de miniaeroxeneradores é un posible complemento ós paneis fotovoltaicos. “Permite producir enerxía pola noite ou en días malos de inverno nos que as placas producen pouco”, explica Laura Aldariz. “O normal ata agora é que estas instalacións se fixesen en zonas illadas, sen rede eléctrica, pero son tamén un posible complemento para aforrar enerxía”, valora.

Aforro enerxético coas baterías de condensadores Outra cuestión que é de interese nas explotacións gandeiras para o aforro enerxético é o uso de baterías de condensadores. Trátase dun sistema que permite evitar as penalizacións das compañías eléctricas pola enerxía reactiva, aquela que non se consume pero que se perde na instalación eléctrica da gandería. Para baixar o importe da factura eléctrica, é posible reducir a enerxía reactiva absorbida pola instalación co uso de baterías de condensadores. Estas baterías de condensadores, que redistribúen a enerxía reactiva, permiten o aforro enerxético e unha diminución da factura da luz. Para calcular a batería de condensadores que mellor se adapta a cada caso, en Tecgal estudan a factura eléctrica da explotación e as características da súa instalación.

