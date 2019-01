A enerxía fotovoltaica: Unha alternativa de aforro para o sector agrogandeiro

Voltfer, a firma do Grupo Alvariño, presentou recentemente nunha xornada celebrada en colaboración coa Asociación Galega de Cooperativas Agroalimentarias (AGACA) as novas solucións tecnolóxicas para maximizar o aforro a través da xeración con fotovoltaica. Estas son as vantaxes

Voltfer, división do Grupo Alvariño especializada en solucións en enerxías renovables para particulares e empresas, apunta aos sistemas de autoconsumo fotovoltaico como a mellor opción para optimizar as posibilidades de aforro enerxético en explotacións agrarias, gandeiras e empresas do sector agroalimentario.

Así o asegurou José María Fariña, director de Voltfer e enxeñeiro da firma viguesa, no marco dun relatorio técnico dentro da Xornada “Xera a túa propia enerxía: Enerxías Renovables no sector agroalimentario”, organizada pola Asociación Galega de Cooperativas Agrarias (AGACA) e que se celebrou recentemente en Santiago de Compostela.

Ante o incremento constante do prezo da enerxía nos últimos anos, Fariña explicou que o autoconsumo eléctrico baseado na xeración con fotovoltaica está a ser a clave dun novo modelo enerxético para o rural que xa se está desenvolvendo con éxito nun número cada vez maior de países da nosa contorna.

“O sector agrogandeiro europeo está a ser a punta de lanza nesta transición polas claras vantaxes que supón nos resultados da actividade e a óptima adecuación destes sistemas ás necesidades e características propias das explotacións agropecuarias, especialmente as do sector lácteo. Tamén as industrias agroalimentarias son claras beneficiarias deste novo modelo, que permite reducir a dependencia enerxética e esquivar a alza continua de prezos en industrias con elevada demanda”, explicou o director de Voltfer.

Un investimento que se amortiza en 4 ou 5 anos

Neste sentido, José María Fariña defendeu que “a tecnoloxía solar fotovoltaica é a forma máis rendible e eficiente de xerar enerxía no mesmo lugar da súa utilización, é máis competitiva que a xeración de enerxía mediante métodos tradicionais, non renovables, e ademais hai que destacar a súa rápida instalación e practicamente nulo mantemento”.

Isto foi posible grazas a unha notable mellora na eficiencia e á importante baixada dos prezos dos paneis solares: Se hai 3 anos estaban a entre 3 e 4 euros o watt hoxe cómpranse a 40 céntimos.

Cóbrese de media o 40% da demanda eléctrica dunha explotación gandeira

Segundo destacaron desde VOLTFER, unha instalación fotovoltaica de entre 30 e 40 kw custa ao redor de 50.000 euros, que quedaría na metade se recibe axudas da Xunta de Galicia. Desta forma, cubriría o 40% da demanda eléctrica dunha explotación gandeira, cun prazo de amortización de 5 anos, e unha vida útil de ao redor de 30 anos. A clave é un deseño profesional da instalación e adaptado a cada caso para que o período de retorno sexa máis curto.

“En explotacións gandeiras conseguimos retornos de investimento moi interesantes, aos 4 ou 5 anos, o que significa que a granxa en moi poucos anos logra unha elevada cota de independencia enerxética, e a partir de aí, unha vez amortizada, ese 40% de aforro son beneficios para o gandeiro”, engadiu José María Fariña.

A estas vantaxes hai que engadir a seguridade xurídica: “A fotovoltaica a día de hoxe está perfectamente regulada polo RDL 15/2018 e exenta de calquera imposto, tras a recente supresión do imposto ao sol, que supón toda un respaldo ao futuro desta tecnoloxía para a xeración enerxética. Nun futuro próximo esperamos que tamén se poida vender esta enerxía á rede, co que a rendibilidade para o gandeiro será mesmo moito maior”, concluíu.

Próxima convocatoria de axudas da Xunta

En febreiro está previsto que se convoquen as axudas específicas do INEGA para a instalación de enerxías fotovoltaica, entre outras renovables, no sector primario. Estas axudas, do mesmo xeito que xa sucede actualmente, cubrirán de media o 50% do custo da instalación.

