Demostración en campo da eficacia do programa de fertilización integral para millo de ICL

Parcela de ensaio en Arzúa no mes de xuño.

Durante a campaña de millo 2018, realizouse un seguemento dunha leira en Arzúa (A Coruña) para avaliar a eficacia das solucións de abonado integral de ICL para este cultivo en Galicia. O programa de ICL para o cultivo do millo consiste na aplicación de tres produtos: Agromaster Optimizado con tecnoloxía Emax, Agromaster Start Mini con tecnoloxía PolyS e o abono foliar Agroleaf Power.

En primeiro lugar, no mes de maio incorporouse ao cultivo Agromaster Optimizado 30-11-11 a 500 kg/ha e posteriormente, aproveitando a sementeira do millo, aplicouse Agromaster Start Mini, un 21-21-5 a 50 kg/ha, preto da semente. Ás poucas semanas, cando se tiveron que aplicar os herbicidas, engadiuse un abonado foliar , Agroleaf Power 31-11-11, a 4 kg/hectárea, que axuda a que a planta salga de estrés antes e o herbicida actúe con maior eficacia sobre as malas herbas.

Tecnoloxías Emax e PolyS

ICL conta cunha ampla experiencia na fabricación de encapsulados para crear produtos cun tempo de liberación moi preciso que se indica en cada produto. Así, o abono Agromaster Optimizado utiliza a tecnoloxía Emax, que é unha tecnoloxía de liberación controlada de ICL que consiste nunha cuberta de polímero que mellora a utilización eficiente do nutriente. A liberación dos nutrientes baséase na humidade e na temperatura, ofrecendo valores de lonxevidade predicibles e reducindo a cantidade de nitróxeno que se libera ineficazmente á atmosfera. Tamén se melloran os custos de aplicación e redúcense os valores excesivos de salinidade prexudiciais para a planta cando se aplica o fertilizante de forma localizada. Ademais, aumenta a seguridade, rendibilidade e eficacia do fertilizante.

Pola súa banda, Agromaster Mini utiliza a tecnoloxía PolyS, que é outra tecnoloxía de ICL baseada nun encapsulado de xofre e un polímero. A liberación do nutriente no PolyS é pouco dependente da temperatura e o compoñente de xofre do encapsulado engade valor nutritivo ao produto. Neste cultivo de millo utilizouse Agromaster Mini en formulacións de 19-19-5 ou 21-21-5, a unha media de entre 30 e 50 kg/localizados na zona de sementeira. Con iso conseguimos un mellor arrinque independentemente das condicións que teñamos.

Boa sanidade de planta e excelente colleita

Co plan de abonado de ICL, en xullo xa se puido comprobar nesta leira o bo estado do millo, perfecto sanitariamente, con boa cor e sen ningún tipo de carencia, o que apuntaba a unha boa colleita.

O día 6 de outubro procedeuse á recolección da colleita, dando uns resultados excelentes tanto en calidade como en cantidade, observando a primeira ollada todas as espigas perfectamente calladas e dando a báscula 51,3 toneladas de peso en verde por hectárea, cun 35,3 % de materia seca. Deste xeito, demóstrase con resultados a eficacia e rendibilidade da solución integral para millo de ICL.

