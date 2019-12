De Heus: primeira empresa do sector da alimentación animal en ser Baby Friendly

A empresa de nutrición animal De Heus acaba de asinar un acordo coa empresa BebeDeParís e convértese con iso na primeira compañía do sector da alimentación animal en ser Baby Friendly Company. O obxectivo principal desta iniciativa é dar facilidades e apoio a aqueles traballadores entre 25 e 45 anos que decidan ter fillos a través dun programa de acompañamento de 12 meses.

En 2018 España rexistrou a taxa máis baixa de natalidade en 20 anos con 372.777 nacementos polo que para De Heus é importante impulsar este tipo de accións

“Ter fillos debe ser sempre motivo de celebración, queremos que os nosos empregados se sintan acompañados pola empresa nunha das etapas máis importantes das súas vidas. Por iso, mediante a iniciativa Baby Friendly Company pretendemos apoiar e axudar aos novos pais e nais de De Heus tanto profesional como persoalmente, e farémolo demostrándolles que van poder conciliar con éxito a súa nova situación familiar e a súa carreira profesional. Ademais, as empresas deben demostrar que son sensibles aos problemas sociais, e o grave descenso da natalidade en España evidencia a necesidade de implementar políticas efectivas de axuda ás familias”, explica Susana Arrojo González, directora de Recursos Humanos da compañía.

Segundo os últimos datos publicados polo Instituto Nacional de Estatística (INE), en 2018 España rexistrou a taxa máis baixa de natalidade en 20 anos con 372.777 nacementos. No que respecta ao primeiro semestre deste ano, o descenso continúa e unicamente se rexistraron 17.074 nacementos.

Por este motivo, De Heus decidiu unirse ao club de empresas Baby Friendly formado por Seat, Volkswagen, Sareb, Peppermoney, NorteHispana, Atlantic Copper, Azucreira, entre outras, esperando servir de exemplo para outras empresas do sector.

Modernización de oficinas e centros de traballo

A multinacional holandesa de alimentación animal, fortemente implantada en España e en Galicia, modernizou as súas oficinas e centros de traballo e cambiou a oficina central a un espazo aberto, moderno e con luz natural que fomenta a comunicación e que busca que o empregado se sinta motivado e inspirado; participou nos Inspiring Games de AON con fins solidarios para fomentar hábitos de vida saudables entre os seus empregados e involucrarlos neste tipo de accións; levou a cabo a flexibilización de horarios para permitir unha maior conciliación da vida laboral e persoal; colaborou con diversas ONG a través da participación activa de voluntarios, como na Gran Recollida do Banco de Alimentos da Coruña do mes de novembro. Tamén en Nadal queren demostrar o seu lado máis solidario colaborando coa Federación Galega de Enfermidades Raras e Crónicas (FEGEREC) na campaña de venda de bastóns máxicos para recadar fondos.

“Para que unha empresa medre, todas as engrenaxes dela deben ir ao compás e funcionar correctamente. Como director xeral de De Heus Iberia é o meu deber conseguir que todos os empregados que traballan aquí se sintan a gusto e implicados. Estes son só os primeiros de moitos cambios que pensamos ir implementando ao longo do 2020. De Heus Nutrición Animal é unha empresa próxima e familiar onde nos gusta celebrar as boas noticias e logros dos nosos empregados”, conclúe Jean François-Honoré, responsable da empresa na península.