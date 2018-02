De Heus Nutrición Animal reforza a súa política de calidade coa renovación do certificado ISO 9001

DE HEUS NUTRICIÓN ANIMAL reforzou a súa actual política de calidade na fabricación e comercialización de pensos compostos para animais destinados á produción de alimentos coa renovación do certificado ISO 9001:2015, auditado por Bureau Veritas.

Tras as xornadas de auditoría de recertificación de outubro de 2017, e as accións correctoras presentadas posteriormente para tratar as non conformidades detectadas, Bureau Veritas Certification certificou por escrito este mes de febreiro que o Sistema de Xestión cumpre cos requisitos da norma, que se aplica á Fabricación, comercialización e deseño de pensos compostos para animais destinados á produción de alimentos, así como á distribución de materias primas envasadas para pensos.

A vixencia da certificación, fixada ata 2021, está suxeita ao resultado satisfactorio das auditorías de seguimento que se planificarán ao ano, e aos dous anos desde o último día da auditoría inicial de certificación. A renovación é efectiva para as instalacións que DE HEUS ten en todo o territorio nacional, nas provincias da Coruña, Lugo, Pontevedra, Zamora, Burgos, Badaxoz, Xaén e Valencia.

DE HEUS NUTRICIÓN ANIMAL mostrou a súa satisfacción coa renovación do certificado, xa que reafirma a súa política de calidade baseada na procura da excelencia e afán de mellora continua dos procesos baseados no cumprimento da Norma ISO 9001, entre outras premisas como a orientación de toda a organización cara á satisfacción das necesidades dos clientes; a oferta dos produtos con alto grao de fiabilidade que cumpren integramente os atributos cos que foron desenvolvidos e coas expectativas dos clientes; o desenvolvemento e mantemento dun sistema de Xestión de Calidade, fundamentado no cumprimento da lexislación, que garante a seguridade dos nosos produtos para os animais, os consumidores e o medio ambiente; e o compromiso da Dirección para asegurar que todos os departamentos desempeñan a Política de Calidade nas súas áreas de actividade.