De Heus Nutrición Animal lanza o seu plan Kaliber de recría de xovencas

De Heus Nutrición Animal, fabricante de marcas tan coñecidas como Biona, volveu a renovar a súa aposta e compromiso co vacún en Españ co lanzamento do seu programa Kaliber. Trátase dun plan de alimentación específico e seguimento individualizado de tenreiras na súa transformación en xovencas, desenvolvido e perfeccionado pola multinacional holandesa a partir da súa ampla experiencia no sector.

José Manuel García, director xeral de De Heus Nutrición Animal, afirma que “Kaliber vai máis aló dun conxunto de propostas nutricionais ao amparo dunha gama de produtos alimentarios de última xeración. Cando un gandeiro aposta polo noso programa de recría está a confiar nunha empresa para a que cada cliente é único, e coa que adquire un sólido compromiso de colaboración e mellora”.

O programa Kaliber presentouse simultaneamente en diferentes puntos de España, entre os que destaca Andalucía, Asturias, Castela e León e Galicia, pola importancia da súa cabana gandeira. Neste sentido, José Manuel García subliña que “estas comunidades constitúen un territorio idóneo para o despregamento dos beneficios do noso programa Kaliber, xa que non só contan cunha extensa rede de explotacións, senón que estas son cada vez máis modernas e están orientadas a unha produtividade máis eficiente”.

Segundo os resultados recompilados por De Heus Nutrición Animal noutros países onde o seu programa de recría xa está a funcionar, a correcta implementación de Kaliber nas explotacións gandeiras permite non só reducir a cantidade de xovencas necesarias para manter a produción de novas reses, senón que estas teñan menores custos de cría e unha vida produtiva máis prolongada e eficiente. Por iso, o plan nutricional garante un retorno do investimento óptimo.

Un plan en catro fases

En palabras de Ramiro Fernández Vuelta, xefe de produto Vacún de Leite de De Heus Nutrición Animal, “os beneficios económicos e produtivos do programa son moi importantes, propiciando unha recría de xovencas saudables cun gran desenvolvemento acorde ao potencial xenético actual, que reduce ademais significativamente a data do primeiro parto”. Sen dúbida, engade Fernández, o “plan Kaliber de recría de novelas representa para calquera gandeiro a súa mellor opción de futuro”.

O plan Kaliber estrutúrase ao redor dos primeiros 24 meses de vida da novilla e permite a recría dunha maneira saudable, pero tamén económica, logrando animais cunhas características de desenvolvemento óptimas, que sobresaen por uns grandes e equilibrados medias de alzada, peso, tamaño e capacidade produtiva.

O plan consta de 4 fases: fase inicial (0-5 meses), fase nova (6-8 meses), fase de puberdade (9-15 meses) e fase de xestación (16-24 meses), e inclúe unha completa gama de produtos lactoreemplazantes, starters e pensos, que cobren os requirimentos nutricionais dos animais en cada fase.

De Heus- Kaliber: Fase Inicial

De Heus – Kaliber: Fase Xoven



De Heus – Kaliber: Fase da Puberdade

De Heus – Kaliber: Fase da Xestación

Sobre De Heus Nutrición Animal

De Heus Nutrición Animal, con sede en Ede (Países Baixos) é unha empresa familiar especializada no desenvolvemento, produción e comercialización de produtos de alimentación para animais. Desde a súa fundación en 1911, a compañía creceu ata converterse nun dos principais actores da industria de pensos compostos a nivel mundial.

A finais 1990, De Heus Nutrición Animal iniciou un proceso de expansión internacional que a levou a estar presente en máis de 50 países a través de empresas propias en Países Baixos, Polonia, Rusia, República Checa, Exipto, Etiopía, Sudáfrica, Brasil, Vietnam, Serbia e España; de alianzas estratéxicas, como a alcanzada con Wellhope Agri-Tech Co Ltd para o mercado chinés; ou mediante a exportación dos seus produtos a diversos mercados, especialmente de Europa do Leste, África e Oriente Medio.

A compañía conta na actualidade con 4.200 empregados en todo o mundo, 500 deles en España, e exporta os seus produtos a 50 países.