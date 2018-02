De Heus Nutrición Animal e MSD achegan aos gandeiros galegos a importancia do programa sanitario e nutricional na recría de xovencas

De Heus Nutrición Animal e MSD Animal Health organizaron esta semana tres encontros sobre a mesma temática, o Plan Kaliber de recría de xovencas, en tres puntos diferentes da xeografía galega: Frades, Arzúa e Santa Comba. O obxectivo era achegar aos gandeiros este programa específico para axudar ás xovencas durante o seu crecemento, seguindo a estratexia de alimentación máis óptima e adecuada á situación empresarial concreta de cada criador.

Ao longo do tres xornadas, máis de 250 gandeiros obtiveron información de primeira man sobre as vantaxes e beneficios do Plan Kaliber Recría de Xovencas. As intervencións correron a cargo de persoal de De Heus Nutrición Animal e MSD Animal Health: Jose María Viana, Key Account Manager de De Heus, destacou a importancia económica da eficiencia na recría de novelas para os resultados das granxas e presentou, ademais, os datos de ensaios do Plan Kaliber Recría de Xovencas realizados en España.

Pola súa banda, Sander Abrahamse, International Product Manager Rumiants De HEUS, falou sobre a intensificación de prográmalos Recría de Novelas, facendo fincapé nos primeiros 60 días de vida, o crecemento acelerado e os ensaios realizados por De Heus con Lactoreemprazante Kaliber Lacto Premium. En representación de MSD Animal Health interviñeron Carlos Carbonell, técnico de campo de vacún de leite de MSD, e Antonio Díez, delegado comercial da firma, quen disertaron sobre estratexias de manexo nos primeiros días de vida, prevención de enfermidades e o Programa Sanitario de MSD para Recría de Xovencas.

A investigación demostrou que os animais que conseguen grandes desenvolvementos sen engraxamento alcanzan maiores producións vitalicias. Kaliber, un ambicioso programa de recría, baseado en anos de coñecemento e experiencia, céntrase nos 24 meses de vida do animal e está deseñado para recriar xovencas dunha maneira saudable e económica.

As xornadas, organizadas por De Heus e MSD, contaron coa colaboración de distribuidores de cada zona. En Frades, o distribuidor Darío Fernández, de Biona; o mércores, en Arzúa, contaron coa presenza de Dishector, distribuidor Biona de Vila de Cruces, Botica Do Campo, distribuidor Biona de Arzúa e Touro, e Manuel Ledo, tamén distribuidor Biona, de Rodeiro. Na última sesión do xoves en Santa Comba, De Heus contou coa colaboración de Enxeñaría Rodriguez, distribuidor Pasaranda da devandita localidade.