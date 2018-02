Daniel Martínez Bello, de Embriovet & Embriomarket, incorpórase ao blogue “Especialistas en novillas” de Zoetis

O blogue de expertos “Especialistas en novillas” de Zoetis renóvase e incorpora entre as súas seccións a xenética, unha área da bioloxía capaz de achegar grandes avances para a mellora no funcionamento e rendibilidade das explotacións de gando vacún.

Para desenvolver esta nova área, únese como autor e colaborador do blogue o especialista en asesoramento xenético José Daniel Martínez Bello, doutor en veterinaria especializado en transferencia embrionaria e biotecnoloxías reprodutivas en gando bovino. Actualmente Daniel forma parte do equipo veterinario de Embriovet & Embriomarket, empresas de transferencia embrionaria e asesoramento xenético en toda España. Segundo o experto: “A tecnoloxía xenómica en gando de leite puxo de manifesto a súa superioridade en fiabilidade e eficacia á hora de seleccionar as xovencas que debemos de recriar. Animais aparentemente similares en realidade esconden un valor xenético moi diferente, e a súa produtividade será moi distinta”.

Xa é posible acceder no Blogue de Especialistas en Xovencas (blog.especialistasennovillas.es) ao seu primeiro post titulado: “Selección de xatas: cantas e cales debo recriar”.

Zoetis lanzou este blogue e a web que o complementa (www.especialistasennovillas.es) en maio de 2016 coa finalidade de ofrecer información de valor ao profesional do sector vacún de leite sobre a xovenca e a súa manexo, para maximizar o seu potencial produtivo e garantir a rendibilidade da explotación.

Máis información en www.especialistasennovillas.es