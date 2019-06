Consellos de Alltech para reducir o estrés por calor nas vacas

O verán, e o estrés por calor que leva, poden ter un custo considerable na saúde e na produtividade do gando. A gama de solucións nutricións de Alltech como OPTISYNC® e YEA-SACC® axuda a minimizar o estrés por calor dos animais. Actúan favorecendo as condicións ruminais para mellorar a eficiencia do rume, o que permite unha maior dispoñibilidade de nutrientes necesarios para manter os índices produtivos e reprodutivos.

A continuación, atopará máis información sobre o uso de OPTISYNC® e YEA-SACC® durante épocas de estrés por calor, consideracións a ter en conta para reducir os efectos da tensión por calor nas súas vacas e consellos de manexo.

Como responden as vacas ó estrés por calor?

-Buscan a sombra e superficies frías.

-Diminúen a actividade.

-Aumentan o consumo de auga se está dispoñible.

-Diminúen a inxesta de materia seca a partir de 25ºC.

-Aumentan a temperatura corporal a partir de 39ºC.

-Incrementan a frecuencia respiratoria (>70/m).

-Cambios hormonais.

-Diminúe a función inmunitaria.

-Diminúe a eficiencia de fermentación do rume.

Como afecta á produción de leite?

Prodúcese unha baixada da produción láctea entre o 10% e o 25% ou máis por:

-Maior enerxía utilizada para o mantemento da vaca.

-Menor enerxía utilizada para a función reprodutiva.

-Menor inxesta de materia seca.

-Alteracións na dispoñibilidade dos nutrientes.

E á reprodución?

-Diminución da intensidade e a duración do estro.

-Diminución da taxa de fertilidade.

-Diminución do crecemento do folículo ovárico.

-Incremento de mortes embrionarias temperás.

Medidas sinxelas para corrixir o estrés por calor: Jud Heinrichs, profesor na Universidade de Pensilvania especializado en vacún de leite, ofreceu durante unha xornada organizada por Alltech no Centro de Investigacións Agrarias de Mabegondo (CIAM) unhas recomendacións prácticas para combater este problema. Son as seguintes. -Garantir a dispoñibilidade de auga fresca, especialmente despois do muxido. -Vixiar que a vaca non escolla a comida e que esta se manteña o máis fresca posible no pesebre, evitando que lle dea o sol ou que queza. -Tratar de concentrar máis a ración desde o punto de vista nutricional. “Unha alternativa é engadir graxa -acedo palmítico, é bastante común-, pero no seu punto xusto para non comprometer a dixestibilidade da fibra”, subliñou. Na fermentación ruminal xérase tamén calor, polo que en situacións de tensión por calor ambiental pódense substituir os carbohidratos por graxa vexetal, co que se manteñen os niveis de enerxía pero redúcese a fermentación ruminal, e por tanto a calor emitida polo organismo do animal. Tamén se poderían utilizar melazas no canto de graxas para incrementar a inxesta, pero habería que analizar o nivel de azucres na forraxe para manter unha dieta equilibrada. –Incluír bicarbonato na dieta para compensar a perda por exceso de salivación. A dose recomendable é duns 200 gramos por vaca e día. -Uso de fermentos vivos para mellorar a actividade dixestiva do animal. -Debido tamén á perda de saliva, aconséllase incrementar a achega de potasio e sodio na ración até 1,8 e 0,4, respectivamente. -Asegurar os niveis de selenio, sobre todo en forma orgánica. -Mellorar a ventilación, con posible uso de ventiladores. -Uso de aspersores de auga, pero asegurando que a auga vai á vaca e non cae na comida, pois provocará a aparición de fungos e fermentos na mesma. -Reservar as forraxes de mellor calidade para o verán. Desta forma a vaca reduce menos a inxesta e dixire máis facilmente a ración. “·Garantir a dispoñibilidade de auga fresca e unha boa calidade de forraxes sería para min a mellor estratexia para combater o estrés por calor en gando vacún de leite”, concluíu Jud Heinrichs.

Os produtos de Alltech para reducir o estrés por calor:

OPTISYNC®:

-Aporte de proteína altamente asimilable en rume

-Contén extractos de fermentación que melloran a dixestibilidade da fibra e do amidón

-Óptimo aproveitamento do nitróxeno por parte da flora ruminal

-Axuda a reducir a excrección de nitróxeno ao medio ambiente.

YEA-SACC®:

-Mellora a dixestibilidade da dieta

-Promove a eficiencia do rume

-Axuda a controlar o PH ruminal

-Facilita o crecemento e desenvolvemento da flora ruminal

-Reduce a inclusión doutras fontes de proteína e libera un espazo adicional na dieta.