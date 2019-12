‘Con Ratibrom nin rata nin rato. Poñédeos a dieta’

Impex Europa, o fabricante galego de Ratibrom, a marca líder de raticidas na Península, vén de lanzar un novo spot televisivo do produto. Como é habitual nos últimos anos, protagoniza a peza o actor Alfonso Agra, que é a imaxe da marca desde o ano 2003. No spot, deste ano, Agra desprázase a unha aldea para axudar ós veciños a controlar ós ratos, rematando o anuncio co popular lema da empresa: “Con Ratibrom, nin rata nin rato”, que se completa este ano coa recomendación ‘Poñédeos a dieta!’.

O escenario elixido para a gravación foi unha aldea do rural de Arteixo (A Coruña), un concello no que a marca xa ten gravado outros spots no pasado.

Ratibrom, un raticida que emprega como principio activo a bromadiolona, caracterízase por contar cun cebo con altísima apetencia para os roedores, formulado con microfariñas de cereais e aceites vexetais. A gran vantaxe do principio activo do Ratibrom, a bromadiolona, é a súa gran efectividade despois de 4-5 días, pois favorece que ratas ou ratóns inxiran cantidade suficiente do cebo para que sexa letal sen levantar sospeitas nos roedores.