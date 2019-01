CLARIFIDE® Plus identifica a animais co maior potencial xenético para alcanzar os obxectivos de saúde, benestar animal e rendibilidade

Preto de oitenta produtores e veterinarios técnicos de vacún de leite reuníronse no auditorio do Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía en Madrid para coñecer o último lanzamento de Zoetis CLARIFIDE® Plus, poderosa ferramenta que axuda aos produtores para identificar animais co maior potencial xenético para alcanzar os seus obxectivos de saúde, benestar animal e rendibilidade.

Baixo a premisa de que en 2026 o consumo de proteína cárnica incrementarase nun 12%, chegando a superar os 37 millóns de toneladas, Francisco José Fueyo, director da Unidade de Rumiantes e Equino de Zoetis España, apuntou á necesidade de innovar en todo o proceso da saúde animal para lograr producións eficaces e rendibles. “Somos unha empresa de saúde animal e o noso obxectivo número 1 son os animais,” – expresou Fueyo – “pero non esquecemos que temos que dar rendibilidade aos nosos clientes”. É por iso polo que a compañía presentou o concepto de “ Bientabilidad” da man da súa nova ferramenta xenómica, CLARIFIDE® Plus, que permite apostar tanto polo benestar animal como pola rendibilidade. “Tan importante é ter información como saber como utilizala, e leste é precisamente o valor engadido de Zoetis con CLARIFIDE® Plus”, concluíu.

Xenética tradicional vs xenómica

A xornada comezou cun achegamento á xenómica e a súa aplicación estratéxica na explotación. Así, Alfredo Suárez-Inclán, do Equipo Técnico de Rumiantes de Zoetis, partindo da base de que a recría de xatos é un xogo de números dirixido por datos, expuxo que sen estes todos os animais son iguais e non é posible tomar boas decisións de selección. Neste sentido, Alfredo manifestou que resulta fundamental clasificar aos animais en base ao seu potencial xenético, existindo na actualidade catro fontes de información para estimar o mérito xenético: o rendemento dos antepasados ou pedigrí, o rendemento do animal, o rendemento da descendencia e, desde 2008, os datos xenómicos. “A vantaxe fundamental desta últimos fronte ao resto” – explicou – “é a súa maior fiabilidade, é dicir, maior seguridade de que os xenes asociados aos trazos de interese son transmitidos á súa descendencia”.

Pola súa banda, Eugenia Peralta, tamén membro do Equipo Técnico, apuntou que “coa xenómica, a fiabilidade dos datos aumenta ata un 70%, fronte a un 25% que achegan os métodos tradicionais”. Peralta incidiu novamente no valor da selección xenómica, que pode resumirse en tres puntos fundamentalmente: aumentar a precisión de selección, a unha idade máis temperá, e a posibilidade de traballar con caracteres difíciles de medir, como a lonxevidade ou os trazos de saúde ou benestar que presentan unha herdabilidade baixa e son de difícil rexistro.

Unha poderosa ferramenta para clasificar animal en base ao seu potencial xenético

Así, CLARIFIDE® Plus preséntase como unha innovadora proba xenómica que permite clasificar aos animais en función da súa saúde, rendemento e beneficio. Unha das grandes novidades de CLARIFIDE® Plus é o Dairy Wellness Profit Index ( DWP$), índice de selección xerado por Zoetis que inclúe predicións de saúde e benestar en vacas ( mamite, laminite, metrite, retención de placenta, desprazamento de abomaso e cetose) e en tenreiros (supervivencia, enfermidade respiratoria e diarreas), ademais de trazos de produción, fertilidade, lonxevidade e tipo, para conseguir a máxima rendibilidade. Tal e como explicou Peralta, “o beneficio do emprego de índices de selección con múltiples trazos recae en que achegan un valor que representa o conxunto destes, ponderan cada un dos trazos en función do seu valor económico, e teñen en conta a relación entre os mesmos, dado que algúns rasgos poden ser inversamente proporcionais”.

A continuación, Fernando Dei Croce, director dos Servizos Técnicos de Xenética de Zoetis, mostrou a eficacia das predicións xenómicas para caracteres de saúde de CLARIFIDE® Plus mediante a exposición de estudos levados a cabo en granxas de vacún de leite de Estados Unidos que comparan a predición xenómica coa incidencia real observada na explotación. A nivel europeo, Dei Croce achegou os resultados preliminares dun estudo multianual que engloba a seis países de Europa (entre eles España e Italia) que indican unha asociación significativa entre as predicións xenómicas de saúde da vaca e a incidencia observada en granxa. O experto recalcou que “mellorar a saúde e o benestar animal a través da selección xenómica directa presenta unha oportunidade para axudar a manexar as enfermidades e a mellorar a rendibilidade, a condición de que se combinen con boas prácticas de manexo”. Desta maneira, reflectiu como con CLARIFIDE® Plus pódese mellorar seis dos factores que máis inflúen no éxito económico e financeiro da explotación como son a reposición do rabaño, a taxa de preñez ou a mortalidade das vacas, entre outros.

Como conclusión, Dei Croce incidiu en que criar e manter as becerras equivocadas é un mal investimento; e só aquelas vacas sas e xeneticamente capaces de vivir o tempo suficiente (lonxevas) para producir máis tempo serán rendibles. Por iso desde Zoetis poñen a disposición do produtor unha proposta de valor con CLARIFIDE® Plus, coa que pretenden crear un plan de mellora da explotación, mediante a máis avanzada tecnoloxía, consultoría e ferramentas de soporte.

Por último, Daniel Martínez, director técnico de Embriovet, centrou a súa presentación no retorno do investimento. Neste sentido, atribuíu a rendibilidade da xenómica a un uso correcto da información e ao deseño de estratexias reprodutivas e de tecnoloxía embrionaria con finalidade económica.

Durante a sesión da tarde levou a cabo unha descrición, da man de Suárez – Inclán e Dei Croce, das ferramentas dispoñibles para a elaboración de informes e análises de datos obtidos da predición xenómica con CLARIFIDE® plus.

Acerca de Zoetis

