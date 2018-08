Chega a España o robot desbrozador Agria 9600 especial para pendentes

A empresa galega Millasur comezou en xuño deste ano a distribuír en exclusiva os produtos da empresa alemá Agria-Werke GmbH, entre eles o revolucionario robot desbrozador Agria 9600, dirixido por control remoto.

Trátase dunha máquina especial para cortar herba alta e pequenas ramas en terreos con elevadas pendentes, de ata o 50%. Grazas ao seu sistema de desprazamento por eirugas, ao seu deseño compacto e ao seu baixo centro de gravidade, o Agria 9600 pode cortar herba con eficacia en calquera terreo.

A través do mando a distancia o operador pode controlar a dirección e desprazamento do robot, a altura de corte, controlar a velocidade do motor (ten tres velocidades), ou realizar un apagado de emerxencia.

Unha das súas principais características é que sega tanto en avance como en retroceso, e non só herbas altas, senón tamén pequenas ramas.

Ademais, o Agria 9600 cumpre todos os estándares de seguridade, apagándose automaticamente en caso de perda do sinal. Así mesmo, debemos engadir a vantaxe de traballar cun xiro cero, que non deixará ningunha zona de terreo sen cortar,

Outra novidade deste robot é o seu sistema de motor híbrido, utilizando fuel e un innovador sistema de tracción eléctrico. Por último, o Agria 9600 conta cun intercambio dos depósitos de fuel (jerrican) que facilita esta tarefa e mellora a seguridade.

Así traballa o Agria 9600:

Para máis información: https://www.millasur.com/es/products?search=Agria