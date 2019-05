Chega ao mercado Delan® Pro: o último antimildiu sistémico de BASF

O mildiu é unha enfermidade moi grave da vide que, baixo condicións favorables para o seu desenvolvemento, pode chegar a afectar a todos os órganos verdes e causar perdas de até practicamente toda a colleita.

Os primeiros síntomas visibles da infección danse en follas coas típicas manchas de aceite na superficie da folla e pelusilla esbrancuxada no envés. Sen embrago, ao final do período vexetativo as manchas adquiren a forma de mosaico.

A enfermidade tamén afecta aos acios, onde os síntomas danse ao comezo da floración: o raspón cúrvase en forma de S e posteriormente recúbrese por pelusilla branca se hai humidade relativa alta. O mesmo ocorre en flores e bagos recentemente callados. Por iso é recomenda protexer do mildiu a planta da vide na súa totalidade.

Delan® Pro: A novidade antimildiu de BASF nesta campaña

Delan® Pro é a novidade antimildiu de BASF que chega ao mercado na campaña de viña 2019. É un produto único porque garante a eficacia sistémica, impulsa a Resistencia Sistémica Adquirida (RSA) e prevén de maneira eficaz a aparición de resistencias. Todo isto é posible grazas á combinación de dous ingredientes activos diferentes que se complementan á perfección: a Ditianona e o Fosfonato Potásico (KHP).

Con Delan® Pro o agricultor pode sacar o máximo partido á súa aplicación antimildiu porque:

-Protexe os brotes que están no momento da aplicación e os que virán, xa que é un produto sistémico.

-Non ten que preocuparse do tempo e pode planificar con máis precisión os tratamentos en campo , xa que o produto é eficaz en calquera situación climática.

-Aforra custos en fitosanitarios e recursos por reducir o número de aplicacións, xa que Delan® Prol controla tamén outras enfermidades como o Black Rot e a fomopsis.

-Consegue máis e mellor colleita grazas a un viñedo máis forte e preparado para facer fronte a outros problemas fitosanitarios, xa que o produto activa as defensas naturais da planta.

En definitiva, un produto todo nun, único, como a arte de facer un bo viño.

Así funciona Delan® Pro de BASF: