Celtacal, o primeiro abono orgánico e encalante con certificación ecolóxica

En solos acedos como os de Galicia, utilizar cales agrícolas é case indispensable para neutralizar a toxicidade do aluminio que se xera polos procesos de lavado da rocha granítica pola acción da auga de choiva. Como solución a estes problemas de acidez, ECOCELTA formulou o CELTACAL, emenda orgánica encalante elaborada a partir de aragonito natural e estercos compostados.

ECOCELTA GALICIA S.L. é un micro-peme galega cuxa actividade principal é a produción e venda de fertilizantes orgánicos ecolóxicos, que elaboran a través da valorización de subprodutos orgánicos de Galicia. Desde a creación no ano 2006 dun Departamento técnico-comercial de I+D+i, ECOCELTA liderou múltiples proxectos relacionados coa valorización sustentable de residuos.

No ano 2017, as conserveiras galegas puxéronse en contacto con ECOCELTA para buscar conxuntamente unha solución para a xestión do residuo de cuncha de mexillón. Tras serlles aprobado un proxecto INNOVA PEME pola Axencia Galega de Innovación (GAIN), Ecocelta comezou a desenvolver probas de valorización biolóxica deste residuo. Tras dous anos de investigación, sacou ao mercado o seu novo produto CELTACAL (F0003539/2028) que xa dispón de Certificación Ecolóxica.

Propiedades:

Esta emenda orgánica encalante, caracterízase polo seu contido en:

-Aragonito natural obtido tras someter cuncha de moluscos a un proceso de compostaxe.

Este mineral presenta un 18 % máis de solubilidade que a calcita cun efecto sobre o chan máis rápido e duradeiro.

-Valor neutralizante do pH de 43 % .

-Alto contido en Fósforo e Magnesio presentes de forma natural grazas ás materias primas coas que se elabora. Os solos acedos tenden a sufrir deficiencias nestes nutrientes, que deben de ser suplementados con fertilizantes e correccións de Ph.

-Posibilidade de encalar e abonar nunha mesma aplicación. Cando se aplica un cal convencional a un chan debe de evitarse abonar de forma inmediata xa que ambos os produtos en contacto reaccionan facendo que o abono libere o Nitróxeno en forma amoniacal, perdéndose así a efectividade do fertilizante. Co CELTACAL evítase ter que realizar separadamente estas dúas aplicacións, sen risco de perdas do devandito nutriente.

-A súa orixe orgánica achégalle ademais elementos secundarios e microelementos necesarios para o desenvolvemento vexetal. Ademais, o contido en bioloxía benéfica do CELTACAL axuda a mellorar a saúde dos chans sobre os que se aplica.

A eficacia deste produto está abalada por estudos da Universidade de Santiago de Compostela (Teixeira et ao, 1997), que conclúen que a utilización de cuncha de mexillón compostada supón unha alternativa viable a emendas orgánicas tradicionais a condición de que se utilice en doses superiores a 4,5 tn/ha, coas que se conseguen melloras substanciais nas propiedades do chan.

Desde o Departamento Técnico de Ecocelta ofrécese asesoramento personalizado para a interpretación de análise de solos e así definir doses de aplicación dos produtos segundo as condicións do chan a tratar.

As doses de aplicación do produto poden axustarse dependendo do tipo de solo, cultivos, etc. Para iso, desde o Departamento Técnico de Ecocelta ofrécese asesoramento personalizado da interpretación de análise edáficos para definir dose de aplicación segundo as condicións do chan a tratar.

Economía circular e sustentabilidade

En 2015, a Comisión Europea adoptou un plan de acción para contribuír a acelerar a transición de Europa cara a unha economía circular. Nesta liña, o CELTACAL é un produto que se elabora grazas a un compromiso de Ecocelta de elaborar fertilizantes ecolóxicos e sustentables, a partir da transformación de residuos orgánicos de Galicia en abonos de alto valor engadido.

Desta maneira, co Celtacal deuse unha solución aos problemas da industria conserveira de Galicia para xestionar o residuo de cuncha á vez que se formulou un abono encalante especial para mellorar os solos agrícolas galegos.

Bibliografía

Iglesias-Teixeira B, Carral-Vilariño E, Seoane-Labandeira S, López-Mosquera M E 1997. Utilización de concha de mejillón como encalante en suelos ácidos de Galicia (NO de España). Boletín de la Sociedad Española de la Ciencia del Suelo, 2, 69-76.