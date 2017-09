Campaña sobre “Mitos e falacias sobre o consumo de leite e os seus derivados”

Moitas son as falsas crenzas que pesan sobre o consumo de leite e produtos derivados do mesmo: o incremento dos nosos niveis de colesterol, ou a indución de diabetes tipo 2 e ata o incremento da probabilidade de padecer cancro, son só algúns destes falsos mitos. De feito, o consumo de leite fresco por parte dos fogares españois vén diminuíndo desde o ano 2010, caendo o último ano un 2,2 por cento.

Para desfacer algúns dos principais mitos sobre o leite e os seus derivados, a empresa de saúde animal Zoetis, a través do seu programa “Especialistas en novillas”, dirixido a fomentar a formación técnica e a comunicación no sector produtor de leite de vaca, lanzou unha campaña informativa baseada en materiais divulgativos impresos e audiovisuais.

Neles, cunha linguaxe directa e clara, e sempre baseado en evidencias médicas e científicas, Sergio Calsamiglia, catedrático da Universidade Autónoma de Barcelona, investigador no Servizo de Nutrición e Benestar Animal -SNIBA-, e experto colaborador do blogue especialistasennovillas.es, rebate cada unha das principais “falsas crenzas” sobre o consumo de leite e os seus derivados asentadas na mente do consumidor.

A inclusión de lácteos nas dietas hipocalóricas reduce o peso un 10 por cento máis

Así, o experto explica por exemplo que, en contra do que se cre, o consumo de leite ten un efecto moi pequeno e, sobre todo transitorio, nos niveis de colesterol en sangue, aínda que, pola contra, ten un claro efecto beneficioso hipotensor, mediado polo calcio e a presenza de certos péptidos bioactivos.

Ademais, estes mesmos péptidos xeran sensación de saciedade e o calcio contido no leite reduce a dixestibilidade das graxas, o que, sumado a outros factores, fai que o consumo de leite non sexa incompatible, en contra do que moitas veces se pensa, coas dietas de redución de peso. “De feito -asegura Calsamiglia-, existen estudos clínicos que demostraron que o consumo de leite e os seus derivados en dietas hipocalóricas reduce o peso un 10 por cento máis que as mesmas dietas sen produtos lácteos”.

Por outra banda, abúndase no feito de que o consumo de lácteos non contribúe, en contra de certas crenzas, á aparición de diabetes adquirida ou de tipo 2. De feito, os estudos epidemiolóxicos demostran que o risco de padecer esta enfermidade é un 67% menor nos individuos que consumen leite e os seus derivados.

Tampouco parece que a relación do consumo de leite e os seus derivados coa probabilidade de padecer cancro garde ningún rigor científico nin médico. É máis, o efecto protector do calcio e a actividade do ácido linoleico conxugado (unha graxa presente exclusivamente en produtos derivados de vacas, ovellas e cabras) confiren ao leite un efecto anticanceríxeno. Isto é así ata o punto de que o risco de padecer un cancro colorrectal é un 26% inferior nos individuos que consumen leite e derivados lácteos.

Os individuos que consumen leite e derivados lácteos teñen unha esperanza de vida maior

En canto ás alerxias, aínda que é certo que a proteína do leite pode orixinalas nalgúns casos, máis certo é que esta realidade afecta a unha pequena proporción da poboación. “Trátase doutro falso mito ao redor do leite, asegura Calsamiglia, baseado lamentablemente en percepcións e no autodiagnóstico”. A realidade é que tan só entre o 2-6% dos nenos e o 0.1-0.5% dos adultos son alérxicos ao leite, o cal implica ademais que un número elevado de nenos alérxicos deixan de selo na vida adulta.

Finalmente, o experto bota tamén por terra a crenza estendida de que o ser humano deba de deixar ao carón o consumo de leite polo simple feito de que “sexamos os únicos mamíferos que consumimos leite máis aló da lactación materna”. O certo é que a evolución nos fixo ser tolerantes á lactosa, unha vantaxe competitiva que nos permitiu sobrevivir na nosa contorna e que, por este motivo, persistiu ao longo da evolución do home. “De feito -segundo conclúe o autor-, a evidencia médica, indica que os individuos que consumen leite e derivados lácteos teñen unha esperanza de vida maior que os que consumen pouco ou non consumen”.

Por todo iso, os expertos coinciden en que o consumo diario recomendado de leite e produtos lácteos debe ser de dous a tres racións diarias no caso dos adultos e de 3 a 4 racións en nenos-adolescentes, embarazadas, mulleres post-menopáusicas e individuos na terceira idade, tendo en conta que unha ración é equivalente a un vaso de leite, dous iogures ou sobremesas lácteas do mesmo tamaño; 80 gr de queixo fresco ou 30 g de queixo madurado.

Os materiais informativos sobre “Os mitos do leite” están dispoñibles en www.especialistasennovillas.es..

Descarga aquí o folleto informativo