Calfensa lanza unha caliza magnesiana granulada para completar a súa oferta

Esta campaña de millo chega cunha novidade para o encalado das terras, pois a empresa galega Calfensa vén de lanzar unha caliza magnesiana granulada que permite maior comodidade para as explotacións. O novo produto, que mantén as características da caliza magnesiana en po de Calfensa, pode ser distribuida pola propia explotación cunha abonadora no momento máis axeitado.

O lanzamento da caliza magnesiana granulada por parte de Calfensa responde a un aumento da demanda desta gama de produto. A maioría das explotacións continúan aplicando a caliza agrícola tradicional, conformada por carbonato cálcico (calcita), pero nos últimos anos está medrando o consumo da caliza magnesiana.

“As analíticas de solo nas explotacións son cada vez máis habituais e con frecuencia adoitan revelar carencias de magnesio, que é un elemento importante para mellorar a nutrición dos cultivos”, explica Alberte Momán, enxeñeiro técnico agrícola do departamento comercial de Calfensa. “Coa creación dun granulado de caliza magnesiana buscamos un produto de boa calidade que cubra as necesidades no campo. No mercado xa hai moitos produtos granulados, pero sen magnesio”, sinala.

A caliza magnesiana granulada de Calfensa está composta nun 30% por óxido de calcio en forma de carbonato e nun 20% por óxido de magnesio. O seu valor neutralizante é de 58 e presenta unha granulometría de 2 a 5 milímetros. “É a nosa caliza magnesiana en po granulada. É un produto que destaca pola súa solubilidade e caracterízase por ser altamente reactivo, é dicir, por correxir o pH cando o cultivo o precisa. No mercado temos outros produtos a base de dolomitas que reaccionan máis lentamente e que precisan unha aplicación con máis anticipación”, precisa Alberte Momán.