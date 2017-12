CaixaBank, Agaca e Cooperativas Agro-alimentarias renovan o seu acordo para fomentar a actividade do sector

CaixaBank, a través da liña de negocio AgroBank para o sector agroalimentario, renovou o acordo de colaboración con Cooperativas Agro-alimentarias de España para fomentar o financiamento deste sector e axudar a desenvolver a actividade empresarial. Grazas a este acordo, as cooperativas, e os seus agricultores e gandeiros, poden beneficiarse de diversos servizos e produtos financeiros en condicións favorables a través de novas fórmulas de financiamento.

O convenio, que foi subscrito polo director xeral de CaixaBank, Juan Alcaraz, e o presidente de Cooperativas Agro-alimentarias de España, Ángel Villafranca, trasladarase ás 3.762 cooperativas agrarias e gandeiras que compoñen a organización e ás súas máis de 1.187.300 socios adscritos. Ademais, CaixaBank ofrecerá atención personalizada a todos os asociados a través das súas oficinas especializadas e do seu equipo de xestores formados no negocio agrario.

En Galicia as entidades integradas en Agaca beneficiaranse deste acordo

En Galicia, beneficiaranse deste acordo as entidades integradas en AGACA, a Asociación Galega de Cooperativas Agrarias, organización coa que CaixaBank mantén varias liñas de colaboración co obxectivo de mellorar a competitividade deste tipo de empresas que contan con gran implantación en todo o territorio galego.

O director xeral de CaixaBank, Juan Alcaraz destacou a importancia e competitividade do sector agroalimentario na economía nacional que representa máis do 10% do PIB. Por esta razón, “CaixaBank, a través da liña de negocio AgroBank, mantén o seu compromiso, desde o ano 2007, con esta organización que aglutina e representa ao movemento cooperativo nacional”. Alcaraz puxo en valor a especialización dos asesores de AgroBank que “pon a tecnoloxía ao servizo das explotacións cooperativas ou industrias agroalimentarias mediante equipos portátiles cos que realizar o seu labor de asesoría financeira e contratación de produtos desde as súas propias instalacións”.

O director xeral de CaixaBank tamén lembrou os bos resultados de AgroBank, que “acaba de cumprir o seu terceiro aniversario cun volume de negocio xestionado próximo aos 18.000 millóns de euros e que consolidan a AgroBank como referencia deste sector”.

Ángel Villafranca, pola súa banda, afirmou que “este convenio permite ás cooperativas e aos seus socios obter recursos financeiros adaptados ás súas necesidades de xestión. Así mesmo, destacou o asesoramento que ofrece CaixaBank en temas relacionados coa internacionalización e a exportación de produtos a novos mercados, unha necesidade dado que as cooperativas representan máis do 18% da facturación exportadora do conxunto do sector agroalimentario español”.

AgroBank ofrece aos clientes cooperativas e aos seus socios unha ampla variedade de produtos e servizos entre os que destacan o Agroanticipo e a Agrotarjeta, porque supoñen unha vantaxe para o socio e axudan á capacidade financeira da cooperativa. O Agroanticipo é un produto que permite anticipar as colleitas dos socios das cooperativas desde o momento en que entregan a súa colleita dunha forma moi fácil e áxil tanto para a cooperativa como para os socios. A Agrotarjeta, permite aos socios realizar as compras de insumos na cooperativa e diferir o seu pago ata 11 meses. Desta forma o socio pode facer coincidir os pagos cos seus ingresos sen necesidade que llo financie a cooperativa.

AgroBank acada os 18.000 millóns de euros no seu terceiro ano

AgroBank acaba de cumprir o seu terceiro aniversario cun volume de negocio xestionado próximo aos 18.000 millóns de euros, o que se traduce nun incremento do 25,5% desde o seu lanzamento en setembro de 2014. En concreto, neste período, o volume de pasivo medrou un 33,4%, ata alcanzar os 10.873 millóns de euros, mentres que o volume de activo aumentou un 15,1%, e sitúase por encima dos 6.800 millóns de euros.

A tendencia positiva deste tres anos viuse reforzada polos crecementos de AgroBank no primeiros nove meses de 2017. Desde xaneiro, o volume de negocio desta liña de negocio aumentou un 7,2%, mentres que os clientes agrarios xa superan os 348.000, un 1,8% máis respecto ao 31 de decembro de 2016.

Ademais, un de cada catro agricultores españois xa confía en AgroBank para realizar parte da súa operativa financeira. Outra resposta ao bo comportamento do negocio foi a aposta da entidade pola innovación e, por iso, lanzou unha nova aplicación móbil para clientes: a app AgroBank