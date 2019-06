Caixa Rural Galega consolida a súa liña ascendente

Caixa Rural Galega continúa a súa tendencia ascendente dos últimos anos, un fito que ten aínda máis relevancia nun contexto de reconversión do sector financieiro. A entidade galega camiña a paso lento pero seguro e no 2018 logrou un beneficio récord de 5,4 millóns de euros. As contas do últimos exercicio, que se aprobaron na asemblea anual celebrada a pasada fin de semana, reflicten ademais un aumento dos depósitos de clientes nun 9,45% e unha suba do investimento crediticio dun 11%.

O presidente de Caixa Rural Galega, Manuel Varela, cualificou o exercicio 2018 como exitoso, o mellor da historia de Caixa, pese ás dificultades do momento, como as incertezas económicas, a inseguridade xurídica ou a persistencia de tipos de xuro extremadamente baixos que dificultan a actividade de intermediación financeira.

“Non cabe por elo afirmar que esteamos ante unha coxuntura favorable, polo que a realidade actual obrigará a continuar redobrando esforzos e seguir mellorando a eficiencia ante unha situación que axusta as marxes de forma extraordinaria, pero que sen dúbida serán acompañados pola confianza dos socios de Caixa Rural Galega e polo traballo do seu equipo humano”, destaca a entidade nun comunicado.

Pese a todo, a caixa segue sendo optimista e espera continuar a súa senda de crecemento, apostando pola súa rede de oficinas e a atención persoal, sen ter pechado ata de agora ningunha das oficinas existentes e tendo aberto no ano 2018 a última, na cidade de Pontevedra. É unha traxectoria que se pode considerar a contracorrente, dado que o sector está inmerso nun proceso de redución de capacidade, fundamentalmente nas redes de oficinas, de xeito que foron pechadas máis de 1.300 no pasado ano 2018 e preto de 20.000 oficinas foron pechadas nos últimos 10 anos no territorio nacional.