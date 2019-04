“Cada vez encálase máis porque os agricultores e gandeiros son máis profesionais”

Novas instalacións de GALICAL no polígono das Gándaras, en Lugo

A empresa lucense Galical, dedicada á venda de cales, dolomías agrícolas e mesturas con carbonato para camas de gando, é unha das que máis incrementou as súas vendas nos últimos anos, ata chegar ás 45.000 toneladas o pasado ano, 10.000 máis que no 2016.

“E para esta campaña prevemos seguir incrementando as nosas vendas: Os solos en Galicia, e no noroeste da Península en xeral, son ácidos, e os gandeiros e agricultores son cada vez máis profesionais, polo que ven a analítica de terras e o encalado como un investimento, non como un gasto”, asegura Óscar Vázquez, de Galical.

A empresa lucense camiña á par desta demanda do sector e a mediados do pasado ano inaugurou unhas novas instalacións no Polígono industrial das Gándaras, en Lugo.

“Nas antigas instalacións, na rúa Arieiras, tiñamos limitación para seguir medrando, e nesta nova ubicación, nunha parcela de 7.000 metros cadrados, dos que 2000 xa están urbanizados, estamos mellor comunicados e poderemos seguir adaptándonos ás demandas do mercado, tanto en volume como en tipo de produtos”, destaca Óscar Vázquez.

Ademais, a nova planta incorpora últimas innovacións, como envasadoras autómaticas, tanto para big bag como saco pequeno, así como mezcladoras que lles permiten facer produtos á carta, engadindo magnesio ou outros micronutrientes ao produto encalante, e cunha calidade de mestura moi homoxénea.

Para o reparto de encalantes agrícolas contan cunha flota de 4 máquinas aplicadoras, con dosificación por GPS, o que garante que a aplicación do produto encalante na finca sexa precisa e uniforme e sen formar poeira.

“Desprazámonos alí onde o gandeiro ou agricultor precise, e de feito xa estamos a traballar, ademais de en toda Galicia, na Cornixa Cantábrica, en León e incluso no centro de Portugal”, destaca o xerente comercial.

Produtos encalantes para camas de gando

A segunda liña de produtos de GALICAL, e a que máis aumentou nos últimos anos, son as mesturas de carbonato con serrín para camas de gando. “Vendemos mesturas que van do 80%% de carbonato e o 20% de serradura, ao 70-30, a máis demandada, e mesmo 50-50. Canto máis serradura na mestura maior é o prezo, e tamén maior risco de saúde no ubre, xa que o serrín coa humidade favorece máis a presenza de xérmenes”, recoñece Óscar Vázquez.

Entre os clientes das súas mesturas para camas, destaca que hai moitos gandeiros que antes empregaban area nos cubículos. “Temos moitos casos de gandeiros que se pasaron de area a carbonato, porque a area é moi boa cando está na cama, pero cando sae todo son problemas: desgaste de cascos e de arrobadeiras, sacala da fosa e empobreces a terra. Por riba, é un material inerte que vai seguir aí durante moitos anos”, explica.

Proxectos para o futuro

Entre os proxectos de GALICAL para o futuro, Óscar Vázquez avanza que “temos en mente elaborar un produto encalante con micronutrientes, encalantes en po, moito máis asimilables e con menor custo para o agricultor, e seguir mellorando na aplicación”.