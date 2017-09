Bi-Battle: o touro revelación de Xenética Fontao coas calidades que valora a industria láctea

Bi-Battle é o segundo mellor touro xenómico de propiedade española nas probas xenéticas de Conafe do mes de xuño, con 4.654 puntos. Destaca polas súas altas calidades de graxa e proteína e por ser transmisor do xen A2A2 e BB para as caseínas Beta e kappa, respectivamente.

Bi-Battle, un touro xenómico de Xenética Fontao, foi unha das revelacións do pasado mes de xuño nas probas xenéticas de Conafe, nas que se situou como o segundo mellor touro xenómico de propiedade española con 4.654 puntos.

Este touro novo, nado o 21/04/2016, responde ao pedigrí de Battlecry X Smurf x Garret x Shottle x Jocko Besn x Rudolp, familias todas elas de recoñecido prestixio na raza Holstein a nivel mundial.

“Bi-Battle foinos ofertado desde Holanda, país no que naceu, por un dos nosos provedores habituais. Tras obter as altas cifras xenómicas en base GICO tomamos rapidamente decisión de incorporalo ás nosas instalacións, pois intuïamos que se colocaría moi arriba no top da listaxe xenómica española, como así foi nas últimas probas de Conafe”, explica Mauricio de los Santos, responsable do departamento de xenética de Xenética Fontao.

Mostra do gran potencial e das expectativas que ten depositada a empresa pública galega neste touro, é que foi enviado a un centro especializado do Reino Unido para facer seme sexado, para satisfacer a alta demanda que está a xerar no sector gandeiro.

Un touro que responde o tipo de leite que demanda a industria láctea

E é que, segundo Mauricio dos Santos “Bi-Battle ten unha serie de puntos moi atractivos, e que responden ao que demanda a industria láctea ao gandeiro de cara ao futuro”.

En concreto, a súa proba en base GICO é realmente destacada: en produción mostra 1.668 kg de leite cunha porcentaxe de graxa e proteína positivos. “Este perfil na súa proba de produción, con moito leite con porcentaxes positivas e moitos quilos tanto de graxa -83 kg- como de proteína -63 kg- é moi buscado hoxe entre os gandeiros”, destaca Mauricio de los Santos.

Ademais, é un touro transmisor dos xenes A2A2 e BB para as caseínas, Beta e Kappa caseínas, respectivamente, algo que cada vez demanda máis a industria láctea e as queixerías.

En canto á súa proba de tipo, é moi destacada en ubres (2,38) e patas, (1,23), puntos claves para a duración das vacas nos establos. “Esta alta calidade de ubres e patas que transmite Bi-Battle, xunto coas estruturas intermedias que parece que terán as súas fillas, fan presaxiar que serán vacas lonxevas e duradeiras e con ubres moi sans”, asegura o responsable do departamento de xenética de Xenética Fontao.

Ademais, destaca “o seu excepcional dato para baixísimos RCS (126), moito mellor que a media (100)”.

“En resumo, estamos ante un touro cunha proba xenómica destacada e moi equilibrada tanto para datos produtivos e morfolóxicos como para rasgos de saúde, tan importantes hoxe en día e máis no futuro próximo”, conclúe Mauricio de los Santos.

Herdeiro dunha prestixiosa familia de vacas de orixe canadense

Bi-Battle procede dunha familia de vacas recoñecida internacionalmente que demostrou a súa capacidade de transmitir altas cifras xenómicas, tanto vía macho como femia, en diferentes sistemas.

O seu pedigrí procede de Battlecry X Smurf x Garret x Shottle x Jocko Besn x Rudolph. “É esta unha rama europea da prestixiosa familia de vacas de orixe canadense “Prelude Spottie” que tan destacados membros, tanto machos como femias, deu á raza Holstein a nivel internacional”, subliña Mauricio de los Santos.

Así, a vaca fundadora desta familia foi Sunnylodge Prelude Spottie MB-87 en Canadá, onde ten 18 estrelas ao mérito pola calidade da súa descendencia e foille outorgado o prestixioso galardón de “Vaca do ano” en Canadá en 1.998.

A bisavoa de Bi-Battle, Baviere MB-87 SM-90, e filla de Shottle, é unha vaca moi recoñecida en Europa polas súas altas cifras xenómicas e foi vaca número 1 do mundo en GTPI (índice americano) no seu momento. A súa filla, DKR Bayla MB-86 (Garret), e avoa de Bi-Battle, é un xigante xenómico e foi número 1 en RZG (índice alemán) a nivel mundial. Ambas teñen fillos como sementais en distintos centros de diferentes países, como ocorre con DKR Bianca MB-85 (Smurf), a nai de Bi-Battle , e naquel momento, a filla de Smurf nº 1 en RZG.

