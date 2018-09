Beneficios do encalado, cuestións a ter en conta na campaña de outono

Cando o solo ten un pH ácido, como o habitual en Galicia, os cultivos teñen maior dificultade para aproveitar os nutrientes, o que supón un handicap para o seu desenvolvemento. “Con frecuencia, atopámonos con análises de solos que teñen unha presenza alta de nutrienes, ata o punto de estar sobreabonados, pero esos nutrientes están pouco dispoñibles para os cultivos por ter o solo un pH ácido” -explica Alberte Momán, enxeñeiro técnico agrícola de Calfensa.- “Para lograr un abonado eficaz, é preciso coidar a corrección do pH do solo”, subliña.

Para a aplicación das calizas agrícolas, a recomendación habitual é aportalas con antelación suficiente ó abonado, a fin de evitar reaccións indesexables. O ideal sería deixar pasar un mínimo de 3 semanas, se ben tamén haberá que ter en conta os condicionantes meteorolóxicos e de tempo dispoñible.

Dado que a acción dos produtos encalantes é por contacto directo, deberemos facer un esparexido homoxéneo por toda a superficie, mirando de incorporalo de inmediato no caso de traballos de fondo, para que os seus beneficios afecten á superficie que colonizará o sistema radicular das plantas.

Tamén poderemos aplicar sobre cuberta, en cultivos pratenses, despois de ter realizado unha sega.

Efectos dos solos ácidos

As condicións xeolóxicas e climáticas habituais en Galicia deparan solos ácidos nos que as plantas adoitan ter a disposición grandes concentracións de aluminio e manganeso, que en porcentaxes altos repercuten nun pobre desenvolvemento das plantas. O aluminio ten un impacto directo sobre as raíces, que aparecerán curtas e fráxiles, en tanto o manganeso causa un menor crecemento do talo.

A acidez do solo ten o seguinte efecto sobre os nutrientes principais:

– Nitróxeno (N). A mineralización do N orgánico prodúcese dentro dun amplo rango de pH, pero decrece por baixo do pH 6,0. A nitrificación, proceso que transforma o amonio a formas asimilables polas plantas, tamén se reduce moito con pH inferiores a 4,5, igual que a acción dos microorganismos que actúan no ciclo do nitróxeno, que se fai máis lenta con pH por baixo de 5.

– Fósforo. Forma complexos orgánicos co ferro e o aluminio, quedando inaccesible para as plantas. O fósforo estará presente no solo, pero non aproveitable.

– Potasio. Se aumentamos o pH, activamos o complexo de intercambio da materia orgánica, o que podería supor un incremento na concentración de K cambiable.

Beneficios do encalado

• Bloquea e insolubiliza parte dos ións Al, Fe e Mn, que poden estar en concentracións moi tóxicas para algúns cultivos.

• Evita o bloqueo e fixación dos fosfatos.

• No caso de que estea presente no solo, aumenta a accesibilidade do Molidbeno (Mo), un elemento fundamental.

• Mellora a estrutura do solo. Estabiliza os humatos e aporta calcio, de grande carácter floculante sobre os coloides.

• Estimula a actividade dos microorganismos, o que repercute nunha mellor humificación e mineralización da materia orgánica.

• No caso das leguminosas en praderías polifitas, o encalado pode aumentar a cantidade de proteína da forraxe ao incentivar o crecemento das leguminosas.

• Contribúe a un mellor desenvolvemento do sistema radicular das plantas, aumentando a superficie explorada por estas, sendo capaces de recoller mellor a auga e os nutrientes.