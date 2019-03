Bayer reúne a máis de 370 veterinarios de todo o mundo para impulsar a saúde e o benestar do vacún de leite

Os expertos, provenientes de 28 países diferentes, reuníronse en Nantes (Francia) do 5 ao 7 de marzo. Os líderes de opinión abordaron cinco alicerces fundamentais para impulsar a saúde do vacún de leite: resiliencia das xatas, fertilidade, saúde metabólica, saúde do ubre e benestar

Bayer reuniu a máis de 370 veterinarios de todo o mundo, 15 deles españois, na segunda cimeira internacional sobre vacún de leite que a compañía celebrou en Nantes (Francia), para presentar e debater ao redor dos últimos avances científicos e na práctica gandeira nesta área.

Durante a cimeira, un grupo de líderes de opinión de recoñecido prestixio presentou as investigacións e prácticas máis avanzadas dos seus respectivos campos. A actividade de formación centrouse en cinco alicerces fundamentais: resiliencia das tenreiras, fertilidade, saúde metabólica, saúde do ubre e benestar animal.

O encontro pretende axudar aos veterinarios a ofrecer enfoques prácticos para abordar algúns desafíos clave para o sector lácteo, como o fomento dun uso responsable dos antibióticos, a produtividade sustentable e a optimización da comunicación con clientes e compañeiras.

Bayer tamén presentou as súas novidades en vacún de leite, como un novo produto intramamario para vacas secas especificamente adaptado ao período seco de 60 días, Arentor secado® (principio activo cefalonio).

«Estamos comprometidos en apoiar aos profesionais do sector lácteo con enfoques científicos orientados á práctica diaria, co obxectivo de impulsar a saúde e o benestar do gando vacún e unha produción sustentable», indicou a Dra. Almut Hoffmann, xefa de Produtos para Animais de Granxa de Bayer.

A compañía organizou esta 2ª Cimeira internacional sobre vacún de leite en liña coa súa declaración de principios de «Science for a better life», para axudar a estimular os cambios positivos a través da innovación, promover o debate no sector sobre a aplicación da ciencia para abordar retos chave para a saúde e o benestar do gando, e seguir a impulsar a sustentabilidade.

Para iso, estas xornadas de debates científico contaron con diferentes expertos de recoñecido prestixio:

– Profesor Mike Van Amburgh, da Universidade de Cornell, Ithaca (Nova York, EE.UU.). “Reformularse a xestión do costro”:

“O costro desempeña un papel importante no desenvolvemento temperán dos tenreiros, non só para a función inmunitaria senón tamén para estimular o desenvolvemento gastrointestinal e mellorar a dixestión e o metabolismo, algo que pode ter un gran efecto sobre a saúde e produtividade do animal en etapas posteriores da vida”.

-Profesor Álex Bach, ICREA e Departamento de Produción de Ruminantes do Instituto de Investigación e Tecnoloxía Agroalimentarias (IRTA). (Cataluña, España).

“Optimizar a produtividade futura mellorando o destete e a xestión de tenreiras e xovencas”:

O obxectivo de crecemento na cría de tenreiras e xovencas debe basearse no rendemento esperado: a forma de cría non só afectará o seu estado de saúde e o seu crecemento mentres son tenreiras ou xatas, senón tamén á súa lonxevidade e capacidade leiteira na idade adulta.

– Profesor Barry Bradford, Universidade Estatal de Kansas (Kansas, EE.UU.). “Efectos da inflamación posparto sobre a reprodución”

Os sinais inflamatorias son esenciais para o proceso de parto, pero as vacas que presentan sinais inflamatorias elevados nas semanas posteriores ao parto consomen menos penso, mostran signos de trastornos na función do tecido adiposo e padecen enfermidade metabólica con máis frecuencia.

“A hipocalcemia e o seu impacto sobre os parámetros de saúde das vacas leiteiras”

O inicio da lactación fai que, practicamente dun día para outro, as necesidades de calcio aumenten enormemente. Na actualidade, nunha vaca Holstein típica a síntese de costro ao longo de 24 horas pode requirir 12 veces máis calcio que todo o dispoñible no sangue. Incluso unha hipocalcemia leve asóciase a un maior risco de enfermidades e de atraso na recuperación da fertilidade tras o parto.

-Profesor Andrew J Bradley, Universidade de Nottingham (Reino Unido)

“Toma de decisións racionais sobre o uso de antibióticos no control da mastite: opcións actuais e posibilidades futuras desde a perspectiva do Reino Unido”

A comprensión da mastite como enfermidade evolucionou, o que supuxo un cambio na importancia dos antibióticos para o control da mastite tanto durante a lactación como no período seco.

Ademais, a administración de antibióticos en animais destinados á produción de alimentos pasou a ser obxecto de estreita vixilancia, e o uso responsable destes medicamentos é cada vez máis importante. Están a desenvolverse enfoques innovadores que faciliten no futuro as decisións terapéuticas racionais baseadas en datos obxectivos.

-Dr. Christian Scherpenzeel, GD Animal Health (Países Baixos)

“Tratamento selectivo da vaca seca en todo o mundo; experiencias e desafíos para a saúde do ubre”

O paso do tratamento xeneralizado da vaca seca ao tratamento selectivo é unha parte importante da estratexia para reducir o uso de antimicrobianos nas vacas leiteiras. Require un plan de tratamento da vaca seca específico para cada rabaño, adaptado ás necesidades locais.

-Dr. Guillaume Lequeux, LABOCEA Fougères (Francia)

“Susceptibilidade aos antimicrobianos dos patóxenos do ubre en rabaños leiteiros: datos franceses e conclusións de ámbito mundial”

As probas de susceptibilidade aos antimicrobianos poderían ser unha ferramenta útil para elaborar un plan de xestión da mastite para rabaños leiteiros que oriente aos veterinarios na selección do antimicrobiano máis axeitado. Porén, as decisións terapéuticas tamén deben ter en conta outros factores.

– Dr. Reuben Newsome, Synergy Farm Health Ltd. (Reino Unido)

“Coxeira en vacas leiteiras: xestión das lesións do casco na granxa”

A coxeira é unha enfermidade extremadamente importante nas vacas leiteiras: estímase que na maioría dos sistemas desenvolvidos de gañado leiteiro do mundo, aproximadamente o 30% das vacas padece coxeira nalgún momento. A coxeira ten consecuencias graves e duradeiras para o benestar e a produtividade dos animais.

-Dr. Peter Edmondson, UdderWise Ltd. (Reino Unido)

“Comunicación eficaz para a práctica veterinaria no ámbito dos animais de produción; manterse por diante nun mundo que cambia con rapidez”

O veterinario é un membro de confianza do equipo das explotacións gandeiras; sen embargo, o sector está a cambiar rapidamente e os veterinarios deben ser proactivos, entender os aspectos económicos das explotacións e manterse ao día do cambiante abano das novas tecnoloxías que usan xa os gandeiros ou están a ser desenvolvidas. As ferramentas de comunicación tamén poden mellorar a eficacia comunicativa nesta contorna cambiante.

-Profesora Sylvie Chastant-Maillard, Escola Nacional de Veterinaria (Toulouse, Francia)

“Reactivación ovárica en vacas leiteiras: non é tan fácil”

Durante moito tempo considerouse que o único criterio importante en relación coa reactivación ovárica é que esta se producise canto antes. Agora está claro que algúns aspectos cualitativos dos perfís de proxesterona tamén son cruciais para a fertilidade posterior.

-Profesor Alexander Starke e Dra. Melanie Schaeren, Universidade de Leipzig (Alemaña)

“Xestión da saúde do rabaño no período de transición: enfoque metabolómico para identificar opcións terapéuticas en relación con enfermidades metabólicas”

O enfoque metabolómico permite analizar e clasificar alteracións metabólicas complexas da vaca leiteira en transición. Os investigadores puideron identificar aos animais de alto risco a partir dos seus perfís de metabolitos e mostrar que as alteracións en cuestión xa estaban presentes antes do parto.

Sobre Bayer

Bayer é unha empresa multinacional con competencias crave nas áreas de ciencias da vida relacionadas coa saúde e a agricultura. Cos seus produtos e servizos, a empresa quere ser útil á humanidade contribuíndo a atopar solución aos grandes desafíos que expoñen o envellecemento e o crecemento constantes da poboación mundial.

Ao mesmo tempo, o Grupo aspira a aumentar a súa rendibilidade e a crear valor a través da innovación e o crecemento. Bayer adhírese aos principios da sustentabilidade, e as súas marcas son sinónimo de confianza, fiabilidade e calidade en todo o mundo. No exercicio 2018, o Grupo, con ao redor de 117.000 empregados, obtivo unha facturación de 39.600 millóns de euros, realizou investimentos por valor de 2.600 millóns de euros e destinou 5.200 millóns de euros a investigación e desenvolvemento.

Para máis información, visite a web www.bayer.com.