Bayer apoia tres proxectos innovadores para mellorar o benestar animal en vacún de leite

Bayer apoia con 30.000 € en total tres proxectos innovadores sobre o alivio da dor, a mellora do destete e a detección das coxeiras, todos eles enfocados á mellora do benestar do gando vacún, a través da iniciativa “Care4Cattle”, que conta coa colaboración da Organización Mundial de Agricultores (WFO, polas súas siglas en inglés).

“Care4Cattle recibiu máis de 100 solicitudes de 37 países diferentes, entre elas dúas propostas españolas, cuxo obxectivo é implementar melloras no benestar físico e emocional do gando vacún, tanto de leite como de carne. De entre todos os proxectos presentados, un xurado independente escolleu o tres máis destacados baseándose na súa viabilidade, posibilidade de aplicación práctica e potencial de mellora do benestar do gando vacún en todo o mundo. Os proxectos seleccionados proceden de Australia, Brasil e Reino Unido.

Unha solución práctica para aliviar a dor

A Dra. Dominique van der Saag, de Australia, foi seleccionada polo seu estudo de métodos novos de autoadministración de analxesia en tenreiros, despois dalgúns procedementos habituais en gandaría que a miúdo provocan tensión nos animais durante e despois do procedemento. Van der Saag e o resto do seu equipo desenvolveron unha idea sinxela, consistente no uso de bloques para lamber con medicación que permiten aos animais manter un nivel constante de analxesia sen necesidade de intervención do gandeiro, o que mellora o seu benestar.

Van der Saag subliñou así a importancia deste último punto: «A manipulación repetida dos animais pode prexudicar o seu benestar, polo que a analxesia autoadministrada, por exemplo, mediante bloques para lamber con medicación, pode aliviar a dor de forma duradeira reducindo ao mesmo tempo a tensión dos tenreiros».

Métodos mellorados de destete

O estudo do profesor Mateus Paranhos da Costa sobre os efectos dos métodos de destete no benestar dos tenreiros será o segundo proxecto financiado pola iniciativa Care4Cattle. Paranhos da Costa, de Brasil, quere investigar como afectan os diferentes métodos de destete á tensión dos animais. No estudo rexistrarase a ganancia de peso dos becerros ao longo do proceso para poder determinar o efecto de cada método sobre o seu benestar xeral. En último termo, o obxectivo deste equipo de investigación é poder recomendar as técnicas de destete máis adecuadas para o benestar dos animais.

Paranhos da Costa indicou: «O método de destete utilizado nas ganderías brasileiras de vacún prexudica o benestar e a produtividade de vacas e tenreiros. Con este proxecto pretendemos estudar os efectos a curto e longo prazo de distintos métodos de destete sobre o benestar de vacas e tenreiros e sobre o seu rendemento tras o destete».

Axudar aos gandeiros a detectar e tratar mellor as coxeiras en vacas de leite

O terceiro proxecto gañador foi presentado pola Academia de Coxeiras de Gando Vacún (Cattle Lameness Academy) de Reino Unido. Este equipo de expertos veterinarios informa os gandeiros e promove debates activos para axudarlles a abordar o problema das coxeiras en vacún. O seu obxectivo é crear unha plataforma de formación por módulos mediante vídeos que mellore a capacidade dos gandeiros de facer fronte ás coxeiras, unha ameaza que vai en aumento. Esta ferramenta permitiralles detectar de forma precoz os problemas asociados á coxeira e proporcionaralles os coñecementos e a axuda práctica necesarios para enfrontarse a eles.

O Dr. Reuben Newsome, un dos veterinarios que xestiona e desenvolve a Cattle Lameness Academy, destacou a importancia de axudar aos gandeiros a abordar este problema mediante a formación: «O futuro é moi preocupante en canto ás coxeiras do gando vacún, e isto é algo que debe cambiar en aras do benestar dos animais e a produtividade das explotacións. Esperamos proporcionar aos gandeiros os coñecementos necesarios para afrontar e superar o reto das coxeiras e seguir así desempeñando o seu importante papel na agroganadería sustentable».

O benestar do gando vacún, unha prioridade

Pola súa banda, Ron Bonnett, membro do xurado de Care4Cattle e ex-membro da xunta directiva da WFO, afirmou: «Polo número de solicitudes recibidas, está claro que o benestar do gando vacún é unha prioridade de gran interese para os profesionais da gandaría en todo o mundo. Vimos moitas ideas e moi boas que, no seu correspondente contexto local, marcarán diferenzas á hora de mellorar o benestar dos animais nas explotacións. Resulta moi prometedor, e esperamos que vaia en aumento, o número de profesionais da gandaría que idean formas novas e innovadoras de coidar do gando vacún».

O tres gañadores empregarán a axuda recibida para impulsar os seus proxectos de investigación e innovación e mellorar así o benestar animal. A Dra. Almut Hoffmann, directora de Mercadotecnia de Produtos para Animais de Granxa da unidade de Animal Health de Bayer, comentou: «Estamos extremadamente orgullosos de poder apoiar mediante as axudas Care4Cattle a innovadores que contribúen a impulsar o benestar animal nun amplo abanico de áreas e enfermidades. O compromiso, a innovación e a colaboración constantes permitirannos realizar achegas significativas á mellora do benestar do gando vacún. Temos que asegurar o benestar dos animais xa que, en última instancia, o que lles beneficia a eles benefícianos a todos».

Os proxectos gañadores de Care4Cattle anunciáronse durante a última edición do “Future Farming Dialogue”, un encontro anual que organiza Bayer no que reúne a líderes e grupos de interese do sector da agricultura para discutir formas de facer máis sustentable o sistema alimentario mundial en beneficio dos agricultores, os consumidores e o planeta.

Máis información sobre Care4Cattle e o tres proxectos gañadores en go.bayer.com/Care4Cattle e neste vídeo: https://youtu.be/Qaz7l6ixWHE

Sobre a Organización Mundial da Agricultura (WFO)

A Organización Mundial da Agricultura (WFO, polas súas siglas en inglés) é unha organización internacional formada polos propios agricultores e gandeiros, que aspira a agrupar a todas as organizacións nacionais de produtores e cooperativas co obxectivo de impulsar políticas que favorezan e apoien a causa dos agricultores e gandeiros en todo o mundo, tanto en países desenvolvidos como en países en desenvolvemento.

Sobre Bayer

Bayer é unha empresa multinacional con competencias clave no ámbito de ciencias da vida relacionadas coa saúde e a agricultura. Cos seus produtos e servizos, a empresa quere ser útil á humanidade e contribuír a mellorar a calidade de vida. Ao mesmo tempo, o Grupo aspira a crear valor a través da innovación, o crecemento e unha elevada rendibilidade. Bayer adhírese aos principios da sustentabilidade e, como empresa cívica, actúa de maneira social e eticamente responsable. No exercicio 2017, o Grupo, con ao redor de 99.800 empregados, obtivo unha facturación de 35.000 millóns de euros, realizou investimentos por valor de 2.400 millóns de euros e destinou 4.500 millóns de euros a investigación e desenvolvemento. Para máis información, visite a web www.bayer.es.