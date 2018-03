BASF impulsa o uso sustentable de xurros gandeiros

Con Vizura® de BASF, o agricultor ten á súa disposición unha ferramenta que lle permite mellorar a eficiencia do nitróxeno do xurro conseguindo aumentar a súa dispoñibilidade para os cultivos e reducir as súas perdas.

Firme no seu compromiso co medio ambiente, BASF patrocina a xornada técnica Xestión Sustentable de Xurros, que se vai a celebrar este xoves 22 de marzo na sede de Ibercaja de Zaragoza. Durante a xornada, na que se abordará a nova normativa nacional de aplicación de xurros, a xestión de xurros no sector porcino e as actuacións para un uso eficiente dos xurros na fertilización dos cultivos, presentaranse tamén solucións innovadoras aplicadas á xestión dos mesmos.

A entrada en vigor do Real Decreto 980/2017 de 10 de novembro, polo que se introducen cambios na aplicación da Política Agrícola Común (PAC) en España, vai marcar un antes e un despois na xestión dos xurros. A partir de 2019, os beneficiarios de axúdalas PAC só poderán realizar a aplicación de xurros en chans agrícolas con sistemas de inxección directa, unha medida imposta co obxectivo de reducir drasticamente as emisións de amoníaco ao medio ambiente.

Os xurros contribúen de forma relevante ás emisións de amoníaco e ás de gases con efecto invernadoiro (GEI), por emanacións de metano, que se propagan durante a xeración do xurro, o seu almacenamento e tras a súa aplicación sen tratamento previo.

VIZURA®, un concepto revolucionario na fertilización orgánica

Grazas á nova innovación de BASF, Vizura®, o agricultor ten á súa disposición unha ferramenta que lle permite mellorar a eficiencia do nitróxeno do xurro, conseguindo aumentar a súa dispoñibilidade para os cultivos e reducir considerablemente as súas perdas.

Ata o 50% do nitróxeno achegado no abonado (mineral ou orgánico) pode perderse sen que as plantas aprovéiteno. As bacterias do chan do xénero nitrosomonas, converten o amonio (NH4+) en nitrito (nitrificación) e logo este acaba en forma de nitrato (NON3-). O ión nitrato é moi soluble e móbil e pode lavarse disolto na auga de choiva ou de rega provocando problemas de contaminación das augas subterraneas , ademais de non ser aproveitable polas raíces pola profundidade á que se atopa.

Este nitrato tamén pode ser transformado en óxido nitroso (N2Ou) nos procesos de desnitrificación por efecto das bacterias desnitrificadoras, favorecidas en determinadas condicións. O óxido nitroso pérdese na atmosfera porque é moi volátil, sendo o gas que máis contribúe aos gases con efecto invernadoiro (GEI)

Co estabilizador de nitróxeno en xurros Vizura®, lógrase unha considerable redución destas perdas. O nitróxeno achegado co xurro no abonado de fondo mantense retido no chan durante semanas, permitindo que o cultivo o aproveite a medida que se desenvolve.

Doutra banda, tamén se reducen as emisións de gases nitroxenados, concretamente NH3. As emisións dun xurro con Vizura® poden reducirse ata un 45%.

Con Vizura® o xurro pódese utilizar como fertilizante dunha maneira máis eficiente e rendible axudando a protexer o medio ambiente e BASF faino posible.