A análise das colleitas de 2018 de Alltech revela a presenza de niveis elevados de micotoxinas en toda Europa

As micotoxinas expoñen unha gran preocupación aos produtores, xa que teñen propiedades tóxicas que afectan á calidade dos pensos e alimentos, así como á saúde e ao rendemento dos animais. As mostras de colleitas de toda Europa enviadas en 2018 ao laboratorio de servizos analíticos de micotoxinas 37+® de Alltech revelaron a presenza de niveis elevados de micotoxinas, en especial de deoxinivalenol (DON), acedo fusárico e fumonisinas, en rexións onde se rexistrou un exceso de precipitacións durante a floración e polinización ou choivas ao final da tempada tras un período de estrés hídrico e térmico. Este resultado detectouse por igual en grans e forraxes.

“As micotoxinas proliferan en condicións cambiantes, con ausencia de choivas, precipitacións excesivas ou, ás veces, ante unha situación seguida da outra, o que crea a tormenta perfecta para que se produza a contaminación”, alertou o Dr. Max Hawkins, apoio técnico global do equipo de control de micotoxinas de Alltech®. “Os episodios meteorolóxicos extremos acontecidos este ano por todo o mundo provocaron un aumento da incidencia de micotoxinas en moitos países”, engade.

En Europa, o clima de maio a xullo foi seco e similar á seca, en especial no norte. Estas condicións influíron no tipo de micotoxinas ás que deben facer fronte os produtores. Con todo, o mes de agosto veu acompañado dun cambio de clima, levándose consigo a maior parte da seca, pero traendo un exceso de choivas no momento da colleita do millo, o que a miúdo leva un aumento da contaminación por tricotecenos e micotoxinas de Fusarium.

Os maiores niveis de contaminación débense ao DON, o ácido fusárico e as fumonisinas

As mostras de forraxes de toda Europa presentaron un nivel elevado de micotoxinas, o que pode afectar o rendemento dos rumiantes. O 100 % das mostras europeas de ensilado de herba estaban contaminadas con ácido fusárico, mentres que as micotoxinas detectadas no 100 % das mostras de ensilado de millo foron os tricotecenos de tipo B. Estas micotoxinas comportan problemas para os ruminantes, xa que poden ser prexudiciais para a saúde do rumen e a súa función.

“O ensilado de millo adoita ser o máis problemático, xa que este cereal permanece máis tempo nos cultivos e está exposto a máis factores ambientais que poden favorecer a proliferación de micotoxinas”, explicou o Dr. Hawkins. “O risco de contaminación por micotoxinas tamén é maior, xa que non colleitamos tan só o gran, senón tamén a planta, o que se traduce nunha maior cantidade de micotoxinas na colleita final”.

En Europa, a maior ameaza para o trigo e a cebada son os tricotecenos de tipo B. Estas micotoxinas detectáronse en máis do 56 % das mostras de trigo, no 70 % das mostras de cebada e no 100 % das mostras procedentes de Croacia, Serbia e España. En media, a análise das mostras de millo revelou a presenza de tres tipos distintos de micotoxinas, na súa maioría fumonisinas. Estas micotoxinas poden ser especialmente daniñas para os porcos de cebo (crecemento e acabado).

As micotoxinas de cando en cando atópanse de forma illada e a inxesta de varios tipos pode dar como resultado unha interacción con efectos acumulativos, ou mesmo sinérgicos, que aumentan o risco total para a saúde e o rendemento dos animais. En consecuencia, o animal pode manifestar unha resposta moito máis potente da que cabería esperar tras a exposición a un só tipo de micotoxina.

A análise anual das colleitas realizado por Alltech, que leva a cabo coa análise de detección de micotoxinas Alltech 37+®, ofrece unha avaliación dos contaminantes presentes nas materias primas e dos riscos potenciais que poderían supor para o gando. Entre os laboratorios situados en Lexington (Kentucky) e Dunboyne (Irlanda), o programa de control de micotoxinas de Alltech analizou máis de 26 000 mostras de alimentos e pensos para detectar a presenza de máis de 50 micotoxinas diferentes. Implementar un programa de control que logre optimizar o rendemento e a saúde dos animais é crucial para ser consciente do risco que carrexa a contaminación por micotoxinas. Para obter máis información sobre o control de micotoxinas, visite knowmycotoxins.com.