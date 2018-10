The Alltech ONE Ideas Forum Madrid analizou as últimas tendencias en gandería

Máis de 150 profesionais do sector agrícola e gandeiro déronse cita o mércores 17 de outubro en Madrid, para debater sobre as tendencias actuais na agricultura, a gandería e o seu posible efecto a pé de campo. The Alltech ONE Ideas Forum Madrid, unha conferencia dun día que fixo reformular aos asistentes as súas perspectivas sobre a agroganadería e dar resposta aos desafíos do sector.

“Adaptar unha xornada destas características ao noso país, sen tradución simultánea, permite que todos os nosos asistentes poidan comprender á perfección a nosa mensaxe” dixo Jomi Bernad. “A mostra máis clara do éxito desta xornada foi a masiva asistencia que tivemos e que superou a mellor das nosas expectativas”.

O evento tamén permitiu aos asistentes coñecer ao novo presidente e CEO de Alltech, o Dr. Mark Lyons, que falou por primeira vez ante o público español desde que foi nomeado para este cargo en marzo deste ano tras o falecemento do seu pai, o Dr. Pearse Lyons, fundador da compañía.

“O Alltech ONE Ideas Forum pretende estimular a reflexión como primeiro paso á innovación do sector”, destacou o Dr. Lyons. “Este evento supón un anticipo do noso simposio anual que vimos celebrando cada mes de maio desde hai 35 anos en Lexington ( Kentucky, EE. UU.) que congregará a máis de 4.000 persoas vindas de todo o mundo. O Alltech ONE Ideas Forum bríndanos a posibilidade de escoitar de primeira man as preocupacións e desafíos do sector agrogandeiro español e así, poder dar mellor resposta grazas a tecnoloxías innovadoras e adaptadas a cada situación”, engadiu Mark Lyons.

O Alltech ONE Ideas Forum arrincou cunha sesión plenaria que ofreceu unha visión do que o futuro nos vai deparar e de como a industria agrogandeira, de forma conxunta, terá que adaptarse para ofrecer o que o consumidor demandará: alimentos a un prezo asumible, trazables e sustentables.

As novas tecnoloxías dixitais, o internet, a realidade virtual, robótica, drons e programas de mellora de eficiencia e rendibilidade foron os protagonistas das discusións. Ademais, fíxose unha revisión sobre nutrición mineral, tema controvertido que suscitou cambios lexislativos motivados polas implicacións ambientais obrigando ao sector a modificar a inclusión de devanditos minerais nas dietas animais.

Porque as empresas están feitas de persoas e representan o maior activo dunha compañía, é importante que a motivación non decaia e para eles tamén déronse algunhas claves para conseguir un alto nivel motivacional dentro dos equipos.

Finalmente, contousee coa presenza de Xavier Pont e Teresa Vallés, CEO’ s e fundadores de El Pastoret, que compartiron con todos os asistentes “A historia extraordinaria” do nacemento da súa empresa a partir dun rabaño de cabras de cuxo leite, a avoa Carme Morros, elaboraba un requeixo con características organolépticas extraordinarias e únicas. Emulando as mesmas prácticas, Xavier e Teresa quixeron compartir cos consumidores ese sabor e textura tan especial creando El Pastoret.

“O principal obxectivo do Alltech ONE Ideas Forum é que os asistentes regresen a casa con, polo menos, ONE idea que poida poñer en práctica nas súas actividades cotiás”, recalcou Alejandra Galipienso, directora xeral de Alltech Spain.

Lembrar que xa está aberto o prazo de inscrición para a próxima edición de ONE: The Alltech Ideas Conference que se celebrará en Lexington ( Kentucky, EE. UU.) do 19 ao 21 de maio de 2019. Visita one.alltech.com para obter máis información e inscribirte.