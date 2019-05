Agrosolución: Financiamento e seguros para os profesionais do campo

ABANCA, a entidade financeira de referencia no sector agropecuario en Galicia, dispón dunha ampla oferta de produtos financeiros especialmente pensados para o agricultor e gandeiro e para o negocio do campo. E con asesoramento especializado na oficina máis próxima.

Financiamento para cada necesidade:

1) ¿Necesitas financiamento para o día a día?

-Tramitación e anticipo de axudas PAC 2019:

Sabemos que o teu tempo é moi valioso por iso encargámonos da tramitación da túa PAC e, ademais, ofrecémosche a posibilidade de adiantar até o 90% do cobro das axudas da PAC para que poidas dispor do importe desde o primeiro día, cando máis o necesites. Coa nosa experiencia podémosche axudar na tramitación cunha xestión áxil, cómoda e totalmente gratuíta.

Solicítaa aquí

-Póliza de crédito:

Axudámosche a mellorar a estabilidade do financiamento do circulante que necesita a tesouraría da túa explotación. Disporás dun aliado tan flexible como sólido para financiar da forma máis eficaz as túas necesidades de liquidez, até un prazo de 5 anos e con condicións moi vantaxosas a tipo variable.

Máis información sobre a póliza de crédito nesta ligazón

-Subvencións:

Facemos que as túas relacións coa Administración sexan moito máis sinxelas e levadeiras. Anticipámosche as subvencións concedidas, a devolución dos impostos e financiamos as túas obrigas tributarias. Utilizamos a nosa experiencia no sector para facerche a vida máis cómoda.

Pide cita aquí cun dos nosos xestores especializados e infórmate

-Liñas de desconto:

Para que o cobro das túas letras, pagarés, recibos ou facturas non supoña un problema, facilitámosche que anticipes o seu cobro cunhas condicións moi competitivas.

Pide cita aquí cun dos nosos xestores especializados e infórmate

2) ¿Queres financiamento para os teus investimentos?

Se estás a pensar en investir para mellorar a túa explotación, podémosche axudar a medrar sen preocupacións. Co financiamento de investimentos de ABANCA Agro mirarás cara ao futuro con seguridade.

-Financiamento oficial. Liñas ICO:

Para que a túa explotación siga medrando, facilitámosche o financiamento dos teus activos produtivos ou as túas necesidades de circulante. Coas liñas oficiais de crédito do ICO podes dispor de até 12,5 millóns de euros.

Solicítao aquí

Máis información sobre liñas de financiamento oficial

-Financiamento de equipamento:

Se estás a pensar en cambiar, ampliar ou modernizar as túas instalacións ou maquinaria, podemos financiar os teus proxectos de investimento a través de distintos convenios oficiais: Liñas ICO, SGRs e SAECA, cun interese variable e até en 12 anos, con posibilidade de carencia. E elixe a forma que máis che interese: préstamo ou leasing.

Solicítao

Máis información sobre como financiar o teu equipamento

3) ¿Queres un financiamento especializado?

Dispomos dunha ampla liña de servizos que garanten os teus pagos a provedores, financiamento de comercio exterior ou liñas multifinanciación.

-Confirming:

Esta é unha solución perfecta para optimizar o teu tempo e recursos no pagamento a provedores, con procesos máis simples e menos carga administrativa. Coas solucións de ABANCA poderás organizar e xestionar os teus pagos e diminuír os teus custos de aprovisionamento coa opción de pronto pago. E até nos podemos encargar de atenderche as chamadas.

Solicítao aquí

Máis información sobre confirming

-Comercio exterior:

En ABANCA garantímosche a seguridade, fiabilidade e financiamento dos teus pagos a provedores, aquí e no estranxeiro. Para iso acompañámosche nas operacións de importación e exportación cun servizo integral de calidade: crédito, afianzamento e xestión de cobros e pagos.

ABANCA pon á túa disposición unha ampla rede internacional, unha plataforma informática de vangarda e, sobre todo, o asesoramento personalizado dun equipo de xestión próximo. Temos unha gran experiencia en exportar produtos do campo.

Pide cita cun dos nosos xestores especializados e infórmate

4) Necesitas un seguro?

En ABANCA dispomos dun gran número de seguros especializados no campo para que, sexa cal for a túa preocupación, non teñas que pensar nela nunca máis.

-Agroseguro:

Comercializamos todas as liñas de Agroseguro. Ademais, dispomos dunha liña de financiamento específico para seguros agrarios que permite fraccionar o pago da prima até en doce mensualidades. Os nosos seguros inclúen:

-Retirada de animais mortos.

-Seguros pecuarios especializados en vacún (cobre a perda do animal, cesáreas, o baleiro sanitario por saneamento, etc.), apicultura, aviario, equino, porcino, ovino e caprino.

-Seguro forestal.

-Seguro agrícola para viñedos, hortalizas, froita, cultivos forraxeiros, cereal.. E se queres, pode cubrir, ademais das coberturas habituais, o dano producido por xabaríns, toupas ou outros animais nas colleitas.

Solicítao aquí

-Seguro de maquinaria:

O noso seguro de tractores e maquinaria agrícola cobre a póliza obrigatoria de circulación, pero ademais ofréceche a contratación de coberturas adicionais segundo as túas necesidades, como responsabilidade civil de traballos en bens propios ou alleos, accidente do condutor, asistencia médica, incendio, roubo ou perda total, entre outros.

Solicítao aquí